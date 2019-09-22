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برلمان

نائبة: الحفاظ على بلدنا فرض عين على أبنائها

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:43 م
الدكتورة منى الشبراوي،عضو
الدكتورة منى الشبراوي،عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج
معتز الخصوصى
قالت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إن مصر تتعرض لحملة ممنهجة وتمويل ودعم خارجى، وخونة فى الداخل ومتآمرون وفاسدون أصحاب مصالح كل ذلك يهاجم الدولة المصرية وسلاحهم تغيب العقول.

وأوضحت النائبة منى الشبراوي، في بيان صحفي، أن هذه المؤامرات خطط لها منذ سنوات من الأعداء ويتم تنفيذها على الأرض، فحلم دولة أسرائيل الكبرى وسايكس بيكو والشرق الأوسط الجديد والربيع العربى خطط معدة لتدمير الوطن العربى، وتم تنفيذ جزء من المخطط، وما نراه الآن في المنطقة، خير دليل، لكن ظلت بلادنا آبية على الاستسلام والإنكسار بفضل جيشها.

ولفتت نائبة المصريين في الخارج إلى أن المخطط مازال ساريًا لاستكمال تدمير الأوطان، إلا أن قوة الجيش المصري وصلابته تقف حجرة عثرة أمام هذه المؤامرات القذرة.

وأشارت إلى أن العالم العربي لن يستطيع القضاء على هذه المؤامرات إلا بنبذ الفرقة والإختلاف وإعلاء المصلحة العليا للأوطان والإتحاد جميعا حكاما ومحكومين من أجل بناء وتقدم ورخاء الأوطان.

وأكدت أن هناك محاولات لجر مصر إلى نقطة الصفر بعد أن قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق الأمن والاستقرار، مشددة على أن الدفاع عن بلادنا فرض عين على جميع أبنائها.

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