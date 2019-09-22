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رياضة

تشكيل جهاز منتخب مصر الوطني: 3 أهلي و2 زمالك

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:14 م
حسام البدري
حسام البدري
يسرى غازى
أكدت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن التشكيل النهائي لجهاز المنتخب الوطنى الأول سوف يتم الإنتهاء منه خلال الساعات القليلة القادمة.

ونوهت المصادر إلى أن تشكيل جهاز الفراعنة الكبار المعاون لحسام البدري تم حسمه بنسبة كبيرة ويأتي على النحو التالي : حسام البدري مديرا فنيا ومحمد بركات مديرا للمنتخب وطارق مصطفى مدربا عاما وسيد معوض مدربا مساعدا وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.

وكلف اتحاد الكرة حسام البدرى، بتشكيل جهازه المعاون له فى المنتخب خلال الفترة المقبلة، في ظل الرغبة فى تشكيل جهاز فنى متكامل قوى يقود الفراعنة إلى النتائج المميزة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن منتخب مصر الأول يستعد بقوة للمشاركة فى تصفيات أمم إفريقيا 2021 وتصفيات مونديال 2022.

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