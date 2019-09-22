بمناسبة اليوم الوطني 89 .. تعرف على تاريخ العلم السعودي .. الفيديو

أحيت السعودية، أمس، ذكرى اليوم الوطني الـ89، وهو ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.



ومن أشكال الاحتفالات التي عمت المملكة منذ بداية الشهر الجاري، والتي تتزامن كل عام مع يوم 21 سبتمبر، حرص حساب تراث المملكة الحضاري على "تويتر" أن يشارك العالم التي تتجه أنظاره إلى السعودية بتاريخ العلم السعودي، معتبرا هذا العلم قصة وتاريخ وطن من النور المسطّر.



وبث حساب تراب المملكة الحضاري فيديو استعرض خلاله تاريخ نشأة العلم السعودي، قائلا: "علم المملكة العربية السعودية.. مجد الدولة ورمزها الذي لا ينكس.. يعود تاريخه إلى القرن الـ18 الميلادي، ففي عام 1744 ظهر أول علم للدولة السعودية الأولى، علم أخضر يتوسطه هلال أبيض، واستمر حتى نهاية عهد الدولة السعودية الثانية".



وتابع: "وفي عام 1902 أدخل الملك عبدالعزيز تعديلات على العلم؛ حيث أزال الهلال وأضاف كلمة التوحيد، ومساحة بيضاء على يسار العلم".



