الاتحاد التركي لكرة القدم يصدم محمد النني

كشفت بعض التقارير التركية عن رفض الاتحاد التركي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به نادي بشكتاش من أجل إلغاء عقوبة محمد النني نجم الفريق المنضم حديثا خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد إيقافه 3 مباريات، عقب طرده خلال مباراة الفريق أمام فريق غازي عنتاب سبور.



وأكد صحيفة فوتوماك أن رفض الاتحاد التركي جاء نتيجة لتجاوزه خلال مباراته الأولى مع الفريق بالإضافة إلى أنها أقل عقوبة ممكنة لما فعله، حيث كشفت الصحيفة أن لوائح الاتحاد التركي تقتضي معاقبة اللاعب بالإيقاف من 3 لـ 6 مباريات.



ومن المقرر أن يغيب محمد النني عن مباريات بشكتاش أمام باشاك شهير وطرابزون سبور وألانيا سبور نظرا للإيقاف.



هزم فريق بشكتاش في الدوري التركي بثلاثية أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري التركي.