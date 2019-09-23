برلماني: مشروع قانون المرور الجديد سيضم 98 مادة.. وإقراره دور الانعقاد المقبل

قال النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إن البرلمان من المقرر أن يناقش مشروع قانون المرور الجديد خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان بعد انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان من مناقشة مواده.





وأشار يحيى كدوانى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع قانون المرور الجديد يحتوى على 96 مادة ، ومن المقرر ان يتم إضافة مادتين اخرتين إليه ، بحيث يصبح 98 مادة.





وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



