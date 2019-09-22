مصدر: طرح حصة إضافية من أسهم المصرية للاتصالات بالبورصة لم يتخط حاجز الدراسة

أكد مصدر مسئول بقطاع الاتصالات أن ما تردد بخصوص طرح حصة إضافية من أسهم الشركة المصرية للاتصالات في البورصة قيد الدراسة.



وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الأمر لم يتخذ أي خطوات جدية مؤكدا أنه لم يتخطى طور الدراسات حتى الآن .



يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات نجحت خلال الأشهر القليلة الماضية فى تقديم خدمات متكاملة ما بين التليفون الارضي والانترنت والمحمول بالإضافة إلى أنشتطها الداعمة المجتمع .



وكانت الحكومة قد طرحت منذ سنوات 20% من اسهم الشركة المصرية للاتصالات في البورصة المحلية والبورصات الدولية بينما تحتفظ بنسبة 80% من الأسهم.