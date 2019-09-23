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برلمان

وداعا عفاريت الأسفلت..مقترح برلماني بحظر استخدام التوك توك نهائيا خلال 3 سنوات

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:51 ص
التوك توك
التوك توك
معتز الخصوصى

قال النائب يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن التوك توك يعتبر وسيلة مواصلات غير حضارية وغير امنة، كما أنه يتسبب فى حدوث العديد من الكوارث ، وبالتالي كان لابد من تدخل البرلمان لحل هذه المشكلة ، خاصة وأن هناك أسرا تعتمد عليه كمصدر رزق لهم.

وأشار كدوانى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون المرور الجديد يتناول باب عن تقنين وضع التوك توك ، بحيث تكون له رخصة للسير فى الشوارع.

وكشف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان عن وجود أكثر من مقترح لتقنين وضع التوكتوك فى مصر ، حيث يتمثل المقترح الأول فى أن من لديه أوراق ثبوتية خاصة بالتوكتوك وسدد الجمارك المتعلقة به مثل أى مركبة تدخل إلى البلاد ، ويحمل رخصة سيكون من حقه السير فى الشوارع ولكنه يحظر سيره فى المدن والعواصم والمحافظات وعلى الطرق السريعة.

وأوضح أن هناك مقترحا اخر بأن كل من لا يثبت عدم امتلاكه لأي أوراق ثبوتية بشأن ملكيته للتوكتوك وعدم حصوله على ترخيص ، سيتم مصادرة التوك توك فورا فى أقرب قسم شرطة.

وأكد أنه لديه مقترحا بشأن حظر استيراد التوك توك لمهلة محددة تصل إلى 3 سنوات ، ثم يتم إلغاءه إستخدامه فى مصر تماما بعد ذلك.

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