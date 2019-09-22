كواليس استبعاد حسام البدري الثلاثي المحترف من معسكر المنتخب في أكتوبر

استبعد حسام البدرى ثلاثة من اللاعبين المحترفين من حساباته استعدادا للمعسكر التدريبي خلال شهر أكتوبر والذي يتخلله خوض مباراة ودية استعدادا للمشاركة فى تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2021.



كان اتحاد الكرة كلف حسام البدري، بتشكيل جهازه المعاون له فى المنتخب خلال الفترة المقبلة، في ظل الرغبة فى تشكيل جهاز فني متكامل قوى يقود الفراعنة الكبار إلى النتائج المميزة خلال الفترة المقبلة.



وضمت قائمة ثلاثي اللاعبين المحترفين عمرو وردة الجناح الهجومي المحترف فى الدورى اليونانى وأحمد المحمدى بصفوف فريق أستون فيلا الإنجليزى ومحمود عبدالمنعم كهربا في نادي آفيس البرتغالي.



وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن البدري وضع ضمن حساباته معايير صارمة لضم اللاعبين إلى صفوف الفراعنة الكبار سواء عناصر محلية أو محترفة رافضا الاعتماد على الأسماء الكبيرة دون تقديم أى مردود قوى في المستطيل الأخضر.



وقال المصدر إن البدري استبعد عمرو وردة من قائمة معسكر أكتوبر بعد مسلسل الأزمات التى افتعلها فى المعسكرات الأخيرة للمنتخب الأول إلى جانب خروج أحمد المحمدى من حساباته بعد أزمته فى أمم إفريقيا وتصريحاته الهجومية تجاه هانى رمزى المدرب المساعد فى جهاز المنتخب الأول تحت قيادة المكسيكى خافيير آجيرى إلى جانب تخطى عمره الثلاثين عاما فضلا عن توافر العديد من البدلاء من العناصر الشابة مثل محمد هاني وعمر جابر ورجب بكار.



ولفت إلى أن خروج محمود كهربا من حسابات حسام البدرى يعود إلى تأثر اللاعب بالأزمة مع نادى الزمالك والتحاقه بصفوف ناديه البرتغالى الجديد ليصبح مهددا بالتعرض إلى عقوبة الإيقاف فى أى وقت، إضافة إلى توافر البديل فى مركزه وأبرزهم محمود حسن تريزيجيه المحترف فى فريق أستون فيلا الإنجليزى وقناعة مدرب منتخب مصر الجديد بمردود مستوى الأخير الفني والبدني.



يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أرسل استدعاء رسميا لـ5 محترفين في الخارج قبل 15 يوما من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول، الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق وهم: محمد صلاح، محمود حسن (تريزيجيه)، أحمد حسن (كوكا)، محمد النني، وأحمد حجازي.

