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فن

أجمد واحد بالمهرجان.. محمد رمضان في آخر ظهور من الجونة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:23 م
محمد رمضان
محمد رمضان
القسم الميدانى
نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة جديدة له من مهرجان الجونة السينمائي.

وعلق عدد من متابعي محمد رمضان علي الصورة، قائلين: " ايه الشياكه دي كلها ، ربنا يحفظك ، نمبر وانت نمبر وان يعني مش هزار ، اجمد واحد ف المهرجان ".

كان الفنان محمد رمضان أعلن فى أحد الحوارات التليفزيونية خلال تواجده فى مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة عن عمله الرمضاني القادم.

وأكد رمضان، أنه من المقرر أن يتعاون مع المخرج محمد سامى ، لتقديم عمل تليفزيونى خلال شهر رمضان القادم، وسيتولى محمد سامى تأليفه أيضًا، إلا أنه لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن.

كانت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي انطلقت الخميس الماضي فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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