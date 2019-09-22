ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

صنعوا من فشل تجاربهم نجاحا.. منتجات اخترعت عن طريق الخطأ و نجحت باكتساح

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:36 م
كوكيز
كوكيز
مريم صليب
في حياتنا اليومية نستخدم أشياء من حولنا قد تستعجب أن اكتشافها كان مجرد صدفة، وأنها لم تكن في الحسبان أساسا، وبعضها كانت نتيجة فاشلة لتجربة قرر العلماء الاستفادة منها وأصبحت ركنا أساسيا في حياة البعض.

نشر موقع "lolwot" بعض الاختراعات والأشياء التي نستخدمها في الحياة اليومية لم تكن في حسبان من اخترعها أو اكتشفوا ولم يفكر فيها أحد ولكن معظمها وليد تجارب فشلت وقرر أصحاب هؤلاء التجارب الاستفادة من فشلهم.

وفيما يلي سنعرض أغرب التجارب الفاشلة التي أصبحت الأفضل في حياتنا بعدها.:

- الميكرويف

-رقائق البطاطس المعروفة "شيبس"

-بسكوت الكوكيز

-أواني التيفال

-سكر الدايت

-المنشطات الجنسية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 3 طرق مختلفة.. طريقة تحضير الكوكيز

لأشعة الميكرويف استخدامات آخرى .. هتعمل شيبسي في البيت

بخطوات بسيطة.. اتعلمى إزاى تعملي الكوكيز فى البيت على طريقة الشيف توتا.. فيديو

ترشيحاتنا

وردة والمحمدى .. تعرف على أبرز ضحايا حسام البدرى فى منتخب مصر

دراسة تشير إلى السبب الرئيسي للإصابة بالسرطان

أول تكليف من اتحاد الكرة لـ حسام البدرى بعد تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر

قلق الاستخبارات البريطانية من علاقة روسيا بالفضيحة الجنسية لنجل الملكة إليزابيث

تفاصيل جديدة في اختيار اتحاد الكرة أيمن طاهر مدربا لحراس مرمى المنتخب

ساعة آبل الذكية تنقذ رجلا مسنا من الموت.. تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحاد الكرة يعلن عن تشكيل لجنة الحكام الرئيسية

في اليوم الوطني 89.. للسعوديات أحدث صيحات مكياج العيون بلون العلم.. صور

لابسين زي بعض.. شاهد 5 إطلالات متشابهة للنجمات في الجونة