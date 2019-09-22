صنعوا من فشل تجاربهم نجاحا.. منتجات اخترعت عن طريق الخطأ و نجحت باكتساح

في حياتنا اليومية نستخدم أشياء من حولنا قد تستعجب أن اكتشافها كان مجرد صدفة، وأنها لم تكن في الحسبان أساسا، وبعضها كانت نتيجة فاشلة لتجربة قرر العلماء الاستفادة منها وأصبحت ركنا أساسيا في حياة البعض.



نشر موقع "lolwot" بعض الاختراعات والأشياء التي نستخدمها في الحياة اليومية لم تكن في حسبان من اخترعها أو اكتشفوا ولم يفكر فيها أحد ولكن معظمها وليد تجارب فشلت وقرر أصحاب هؤلاء التجارب الاستفادة من فشلهم.



وفيما يلي سنعرض أغرب التجارب الفاشلة التي أصبحت الأفضل في حياتنا بعدها.:



- الميكرويف



-رقائق البطاطس المعروفة "شيبس"



-بسكوت الكوكيز



-أواني التيفال



-سكر الدايت



-المنشطات الجنسية