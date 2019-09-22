وزير الاتصالات يتوجه إلى فرنسا في زيارة تستغرق 3 أيام

توجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت اليوم الأحد إلى باريس على رأس وفد في زيارة لفرنسا تستغرق 3 أيام.



ويجري الوزير محادثات مع مسئولي الحكومة الفرنسية وكبريات الشركات العالمية؛ لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ويلتقي الدكتور عمرو طلعت خلال الزيارة وزراء ومسئولين في الحكومة الفرنسية بالإضافة إلى مسئولي جامعات وأكاديميين؛ لمناقشة تعزير التعاون بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي وذلك في إطار الحرص على نقل الخبرات المختلفة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي تهدف مصر من خلالها إلى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في المجالات المختلفة، مع بناء قاعدة من الكوادر المتخصصة في هذا المجال.



كما يلتقي وزير الاتصالات مسئولي كبرى الشركات الفرنسية العاملة في المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للتباحث حول جذب استثمارات جديدة في السوق المصري، من بينهم فيليب جوتييه المدير العام لمؤسسة (ميديف) العالمية، بحضور عدد كبير من الشركات الفرنسية التابعة للمؤسسة؛ لبحث فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.