في أول أيام العام الدراسي الجديد.. يوم حافل بالأحداث في مدارس أسوان.. تحويل المدارس إلى فترتين أبرزها.. فيديو وصور

= في أول أيام العام الدراسى الجديد يوم حافل من الأحداث

= المحافظ يرصد العديد من السلبيات والمخالفات = محافظ أسوان يوجه بتحويل الدراسة بإحدى المدارس لفترتين لخفض الكثافة الطلابية بالفصول









يوم حافل شهده أول يوم دراسى مع بداية انطلاق العام الجديد 2019 /2020 وذلك من خلال رصد العديد من الأجواء في هذا اليوم.





وتستعرض " صدى البلد " ما تم رصده من أحداث في اليوم الدراسى الأول للعام الجديد حيث قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بزيارة مفاجئة لمدرسة مجمع الصداقة الجديدة ، وأبدى المحافظ استياءه بوصول أعداد الطلاب داخل فصول المرحلة الإبتدائية إلى 76 طالب مما يعكس عدم الإعداد الجيد للعام الدراسى بالشكل المطلوب .





وشدد المحافظ على تحويل المدرسة من فترة واحدة إلى فترتين إحداهما صباحية لمرحلتى رياض الأطفال والابتدائية والأخرى مسائية للمرحلة الإعدادية لخفض الكثافة الطلابية بالفصول وذلك لحين تدعيم المدرسة بالتخصصات الكافية من المعلمين وخاصة فى ظل توافر فصول أخرى .





كما قام اللواء أحمد إبراهيم بتعديل خطة مروره الميدانى على المدارس والتى تم إعدادها بشكل مسبق لتتحول إلى جولة مفاجئة لمدارس أخرى لم تدرج فى برنامج الزيارة والتى شملت مدارس مجمع اللغات المتميزة بصحارى والشهيد مجدى كامل الإعدادية بالخزان غرب والمدرسة المصرية اليابانية والسادات الإبتدائية بالعقاد ، بالإضافة إلى مدرسة مجمع الصداقة الجديدة للتعليم الأساسى بحى الصداقة .





ليرصد محافظ أسوان العديد من السلبيات والمخالفات ، ويعقب ذلك إستدعاء المحافظ لمدير عام التربية والتعليم الدكتور السيد الفيومى والمهندس هشام عطية مدير عام الأبنية التعليمية وإصداره لقرارات حاسمة من أهمها إحالة مدير مدرسة مجمع اللغات المتميزة إلى التحقيق نظرًا لعدم وجوده فى أول يوم دراسى مع إكتشاف تأخير بعض المعلمين عن مواعيد العمل الرسمية ، بالإضافة إلى إعداد تقرير شامل عن السلبيات التى رصدها المحافظ ومنها تدهور مستوى النظافة العامة وسوء حالة دورات المياه العمومية وأسقف المظلات الموجودة بالفناء المدرسى ، بجانب عدم إنتهاء أعمال الصيانة على الرغم من مرور 3 أشهر كأجازة صيفية وإستمرارها مع بدء العام الدراسى مما يهدد سلامة الطلاب .





ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أسوان بتأمين أسلاك الكهرباء الموجودة خارج أعمدة الإنارة لمنع تعرض الطلاب لأى صعق كهربائى ، مع ضرورة الإهتمام برفع القمامة والمخلفات أولًا بأول أمام جميع المدارس للحفاظ على الوجه الحضارى والجمالى للبيئة المحيطة .





كما قرر اللواء أحمد إبراهيم تشكيل لجنة فنية متخصصة من هيئة الأبنية التعليمية لمراجعة الحالة الإنشائية لمبانى مدرسة الشهيد مجدى كامل الإعدادية للتأكد من سلامتها والإسراع بإدراجها فى خطة الصيانة الشاملة أو الإحلال والتجديد ، بجانب تكليف مدير عام الطرق بتركيب مطب صناعى أمام مبنى المدرسة على طريق الخزان غرب / المطار للحد من سرعة السيارات وحماية الطلاب من أى حوادث مرورية ، علاوة على دراسة فتح الشارع الخلفى والمجاور لسور مدرسة السادات الإبتدائية من أجل إزالة هضبة جبلية تتعارض مع إجراءات تأمين المدرسة .





وشدد محافظ أسوان على مسئولى التعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المدارس من الخارج وخاصة فى الشوارع التى تقع فيها مدارس للبنات و البنين ، ولاسيما أن هناك تنسيق كامل مع مديرية الأمن وإدارة المرور لتسهيل الحركة المرورية أمام المدارس وأيضًا الحد من ظاهرة التنمر والمشاحنات بين الطلاب .





كما أعطى المحافظ تعليماته بالتنسيق مع الجهة المنفذة للمدرسة المصرية اليابانية لتلافى كافة الملاحظات فى الأرضيات والواجهات والنوافذ ، فيما حرص أحمد إبراهيم على إجراء نقاش مفتوح مع أبناءه الطلبة والطالبات قدم فيه التهنئة لهم بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد موجههم بضرورة الإلتزام والتركيز فى التحصيل الدراسى لتحقيق التميز والنجاح ، كما أشاد بجهود العاملين فى المنظومة التعليمية من معلمين وإداريين وإخصائيين وعمال .





وطالب أحمد إبراهيم بإستكمال رسالتهم السامية فى تربية وتعليم الطلاب بمختلف المراحل ، مع الأخذ بأدوات العصر الحديثة من العلم والتكنولوجيا لمواكبة التطور والتقدم العلمى ، وهو الذى يساهم بشكل مباشر فى خلق أجيال واعية ومدركة و لديها مخزون حضارى وعلمى مما يساعدها فى تحمل المسئولية ومواجهة التحديات على الوجه الأكمل .





ومن جانبه أوضح الدكتور السيد الفيومى بأنه تم إنطلاق وإنتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة والتى إستقبلت 246 ألف و933 طالب وطالبة موزعين على ألف و300 مدرسة حيث تم التجهيز للعام الدراسى من خلال إجراء أعمال الصيانة الشاملة لـ 21 مدرسة ، بجانب الإنتهاء من إنشاء 14 مدرسة جديدة لتدخل الخدمة فى العام الدراسى الجديد ، كما تم تصنيع 5 ألاف تختة ( تصنيع محلى ) بمشروع رأس المال بمدارس التعليم الفنى من الخطة الإستثمارية للعام المالى 2018/2019 وتوزيعها على المدارس حسب إحتياجاتها ، فى حين جارى تصنيع 6300 تختة من الخطة الإستثمارية 2019/2020 لتوزيعها أيضًا على المدارس حسب إحتياجاتها .



