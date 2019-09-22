كاتب صحفى: مصر تمتلك ثقلا اقتصاديا بالمناطق الإقليمية الكبرى

قال على السيد الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام، إن الرئيس السيسى حريص على المشاركة بالجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك على مدار 6 سنوات الماضية.



وأكد على السيد، خلال استضافته على برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، إن مصر تمتلك ثقلا اقتصاديا خاصة فى المناطق الإقليمية الكبرى فى مجالات الاقتصاد.



وأوضح على السيد، أن حضور مصر الثلاث قمم بالدورات السابقة بالجمعية العامة للأمم المتحدة سواء الخاصة بالصحة، التغير المناخى، أو التنمية المستدامة امتلكت مصر خلالها تجارب ناجحة بهذه المجالات والتى كان فى مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، غادر أرض الوطن، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

