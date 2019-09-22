رغم بلوغها الـ 51.. شيرين رضا صاحبة الإطلالة الأجمل بمهرجان الجونة.. شاهد

حصدت شيرين رضا لقب صاحبة أجمل إطلالة بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة والمنعقدة حاليا رغم بلوغها 51 عاما وذلك بعد نشر شيرين رضا مجموعة من الصور الجديدة لها من المهرجان.



وخطفت شيرين رضا أنظار جميع متابعيها.



وتوالت التعليقات كالتالي: أجمل فستان فى المهرجان فعلا، اشيك فستان فى المهرجان , اجمل اطلالة بالمهرجان , الجميلة دائما.



يذكر أن آخر مشاركات شيرين رضا السينمائية فيلم "الفيل الأزرق 2" والذى تم عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2019.