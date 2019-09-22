ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رغم بلوغها الـ 51.. شيرين رضا صاحبة الإطلالة الأجمل بمهرجان الجونة.. شاهد

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:07 م
شيرين رضا
شيرين رضا
شروق حمدى
حصدت شيرين رضا لقب صاحبة أجمل إطلالة بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة والمنعقدة حاليا رغم بلوغها 51 عاما وذلك بعد نشر شيرين رضا مجموعة من الصور الجديدة لها من المهرجان.

وخطفت شيرين رضا أنظار جميع متابعيها.

وتوالت التعليقات كالتالي: أجمل فستان فى المهرجان فعلا، اشيك فستان فى المهرجان , اجمل اطلالة بالمهرجان , الجميلة دائما.

يذكر أن آخر مشاركات شيرين رضا السينمائية فيلم "الفيل الأزرق 2" والذى تم عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2019.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيرين رضا تتصدر البوستر الدعائي لفيلم الفيل الأزرق 2

بفستان أورانج .. هند صبري تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

ميرهان حسين فى إطلالة جريئة بـ فستان أرزق .. صور

جمالك يسحر القلوب..وصلة غزل من الجمهور لـ درة بعد إطلالتها بمهرجان الجونة

ترشيحاتنا

نظام رجيم سريع المفعول وصحي لنسف الكرش إلى الأبد

طارق مصطفى في اتحاد الكرة للاجتماع مع حسام البدري

أخبار الرياضة ليلا .. تعديلات في جهاز الزمالك.. صدام تونسي بين النقاز ومعلول.. فيديو

بعد إعلان انفصالها عن ابن أيمن زيدان.. نهى عابدين تنشر صورة لابنها في أول يوم دراسة

19 لاعبًا في كتيبة زيدان لموقعة إشبيلية بـ الدوري الإسباني

برفقة ابنتها.. أسما شريف منير تخطف الأنظار.. والجمهور نسخة منك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحاد الكرة يعلن عن تشكيل لجنة الحكام الرئيسية

في اليوم الوطني 89.. للسعوديات أحدث صيحات مكياج العيون بلون العلم.. صور

لابسين زي بعض.. شاهد 5 إطلالات متشابهة للنجمات في الجونة