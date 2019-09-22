ساعة آبل الذكية تنقذ رجلا مسنا من الموت.. تفاصيل مثيرة

أنقذت ساعة آبل الذكية شخصًا مسنًا في الوقت المناسب، بينما سقط وخبط رأسه التي نزفت بشكل واضح.



ونشر شخص يدعى جابي برديت قصة والده عبر فيسبوك قائلًا: " كنت أحاول الاتصال بوالدي، الأحد الماضي، لمقابلته من أجل الذهاب سويًا لركوب الدراجات في الجبل، وحينها تلقيت رسالة من ساعة آبل التي يرتديها والدي".



وأوضح برديت أن الرسالة كانت تبلغه بأن والده قد وقع بشكل عنيف على الأرض، وأرفقت الرسالة بموقع المكان الذي أصيب فيه والده، وحينها ذهبت مباشرة إلى هناك لكنني لم أجده عندي وصولي".



وتابع قائلا إن الساعة لم تتوقف عند مجرد إرسال رسالة له من أجل إخبارة بحالة والده، بل أرسلت ساعة آبل الذكية رسالة إلى الإسعاف التي أتت على الفور ونقلت والده إلى المستشفى، وحينها أرسلت الساعة رسالة إلى برديت لتخبره أن موقع والده قد تغير على الخريطة.