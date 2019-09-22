تشغيل 28 مدرسة جديدة بمدارس الغربية.. المحافظ يفتتح 7 مدارس بقرى مركز المحلة.. وتسليم الكتب الدراسية دون التقيد بالمصروفات

- محافظ الغربية يفتتح 7 مدارس جديدة بقري نمرة البصل والدواخلية ودمرو وميت الليث هاشم بالمحلة

- البدء فى تسليم الكتب الدراسيه لكافة الطلاب والطالبات بالمدارس دون التقيد بالمصروفات المدرسية. - تعليم الغربية يعلن الانتهاء من تجهيز المقاعد ومراوح التهوية والإضاءة بكافة الفصول لخدمة عمليه تربوية





انتظمت سير العملية التربوية بكافة مدارس بقري ومراكز محافظة الغربية اليوم حيث توافد ما يقرب من مليون و250 ألف طالب للمشاركة فى بدء فى فعاليات العام الدراسي الجديد لسنة 2019 م – 2020 م وسط تشغيل 28 مدرسة جديدة عقب انتهاء كافة الاستعدادات النهائية وتجهيز الفصول للاستقبال الطلاب والطلاب الجدد على مستوى كافة الإدارات التعليمية بمراكز طنطا والمحلة وزفتي وسمنود والسنطة وقطور وكفرالزيات وبسيون.





كما أجري اللواء هشام السعيد محافظ الغربية جولة ميدانية شارك خلالها فى افتتاح 7 مدارس جديدة بنطاق قري الدواخلية والدمرو ونمرة البصل وميت الليث هاشم بمركز المحلة عقب انتهاء هيئة الأبنية التعليمية من إتمام أعمال الإنشاءات والترميمات اللازمة لتسكين الطلاب والطالبات الجدد بمراحل رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والإعدادي وهو ما لاقى استحسان الآلاف من أولياء الأمور الذين لاحظوا اهتمام الدولة على البدء فى تنشيط ورفع كفاءة التطوير.





فى المقابل أعطى محافظ الغربية تعليماته الى المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالضرورة الإشراف الكامل ومتابعة سير فعاليات انتظام بدء العام الدراسي الجديد والوقوف على مواعيد وسبل تنظيم الحصص الدراسية والأنشطة التربوية على مستوي الإدارات التعليمية حفاظا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطلاب .





جاء ذلك بحضور الجولة الميدانية كل من ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمحاسب محمد كمال مرعي وحامد جلال جهجه عضو مجلس النواب واللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والشعبية .

وشدد المحافظ على ضرورة وإتمام سير الدراسة على مستوي 580 مدرسة رياض أطفال و830 مدرسه للتعليم الابتدائي حسب توزيع الجغرافي على الإدارات التعليمية على مستوي مدارس المحافظة .





وأشار محافظ الغربية انه كلف كافة قيادات ومسئولي مديرية التربية والتعليم بالضرورة انجاح التجربة بالمدارس اليابانيه ودعمهم بالسبورات الذكية وتوفير طواقم أثاث الجديد مع توفير أجهزة الكمبيوتر والشاشات والبروجيكورات حفاظا على تحقيق طفرة تعليمية لكافة الطلاب وتحقيق التلائم بين رغبات الطلاب ونسب كثافة الطلاب بالفصول لتوفير مناخ تعليمي يساعد الطلاب على تحقيق التفوق العلمي.





فى المقابل أكد محمد حسن من أهالي قرية دمرو بمركز المحلة أن المئات من الأسر والعائلات فرحوا كثيرا لافتتاح مدرسة جديده من خلال التعويل على التبرع بقطعة أرض بالجهود الذاتيه لدعم الدوله وهو ماتطلب بذل الجهد من جانب مسئولي هيئة الأبنية التعليمية للبناء خلال جدول زمني قدره سنه ونصف على الأكثر .





فى ذات السياق أعرب الحاجة لمياء محمدين من قرية ميت الليث هاشم على ضرورة تمهيد الطريق المؤدي الى المدرسة الجديد بمدخل القرية كونه يعد خطرا على حياة الطلاب والطالبات من صغار السن لافتة بقولها "المصرف ملوث والأهالي خايف على أبنائهم من خطر الموت وياريت يتم تطهير وتغطيته قريبا .





وجدير بالذكر ان مصادر داخل مديرية التربية والتعليم أكدت على تشكيل لجان فنية من جهه مسئولي المديرية لحصر كافة المشكلات والعراقيل المحتمله والتى قد يواجهها الطلاب وأولياء أمورهم تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد بموجب التأكيد على تسليم الكتب الدراسية لكافة الطلاب والطالبات دون التقيد بسداد مصروفات .







