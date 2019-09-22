ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

تشغيل 28 مدرسة جديدة بمدارس الغربية.. المحافظ يفتتح 7 مدارس بقرى مركز المحلة.. وتسليم الكتب الدراسية دون التقيد بالمصروفات

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:09 م
صدى البلد
أحمد على
- محافظ الغربية يفتتح 7 مدارس جديدة بقري نمرة البصل والدواخلية ودمرو وميت الليث هاشم بالمحلة 
- البدء فى تسليم الكتب الدراسيه لكافة الطلاب والطالبات بالمدارس دون التقيد بالمصروفات المدرسية. 
- تعليم الغربية يعلن الانتهاء من تجهيز المقاعد ومراوح التهوية والإضاءة بكافة الفصول لخدمة عمليه تربوية

انتظمت سير العملية التربوية بكافة مدارس بقري ومراكز محافظة الغربية اليوم حيث توافد ما يقرب من مليون و250 ألف طالب للمشاركة فى بدء فى فعاليات العام الدراسي الجديد لسنة 2019 م – 2020 م وسط تشغيل 28 مدرسة جديدة عقب انتهاء كافة الاستعدادات النهائية وتجهيز الفصول للاستقبال الطلاب والطلاب الجدد على مستوى كافة الإدارات التعليمية بمراكز طنطا والمحلة وزفتي وسمنود والسنطة وقطور وكفرالزيات وبسيون.

كما أجري اللواء هشام السعيد محافظ الغربية جولة ميدانية شارك خلالها فى افتتاح 7 مدارس جديدة بنطاق قري الدواخلية والدمرو ونمرة البصل وميت الليث هاشم بمركز المحلة عقب انتهاء هيئة الأبنية التعليمية من إتمام أعمال الإنشاءات والترميمات اللازمة لتسكين الطلاب والطالبات الجدد بمراحل رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والإعدادي وهو ما لاقى استحسان الآلاف من أولياء الأمور الذين لاحظوا اهتمام الدولة على البدء فى تنشيط ورفع كفاءة التطوير.

فى المقابل أعطى محافظ الغربية تعليماته الى المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالضرورة الإشراف الكامل ومتابعة سير فعاليات انتظام بدء العام الدراسي الجديد والوقوف على مواعيد وسبل تنظيم الحصص الدراسية والأنشطة التربوية على مستوي الإدارات التعليمية حفاظا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطلاب .

جاء ذلك بحضور الجولة الميدانية كل من ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمحاسب محمد كمال مرعي وحامد جلال جهجه عضو مجلس النواب واللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والشعبية .
وشدد المحافظ على ضرورة وإتمام سير الدراسة على مستوي 580 مدرسة رياض أطفال و830 مدرسه للتعليم الابتدائي حسب توزيع الجغرافي على الإدارات التعليمية على مستوي مدارس المحافظة .

وأشار محافظ الغربية انه كلف كافة قيادات ومسئولي مديرية التربية والتعليم بالضرورة انجاح التجربة بالمدارس اليابانيه ودعمهم بالسبورات الذكية وتوفير طواقم أثاث الجديد مع توفير أجهزة الكمبيوتر والشاشات والبروجيكورات حفاظا على تحقيق طفرة تعليمية لكافة الطلاب وتحقيق التلائم بين رغبات الطلاب ونسب كثافة الطلاب بالفصول لتوفير مناخ تعليمي يساعد الطلاب على تحقيق التفوق العلمي.

فى المقابل أكد محمد حسن من أهالي قرية دمرو بمركز المحلة أن المئات من الأسر والعائلات فرحوا كثيرا لافتتاح مدرسة جديده من خلال التعويل على التبرع بقطعة أرض بالجهود الذاتيه لدعم الدوله وهو ماتطلب بذل الجهد من جانب مسئولي هيئة الأبنية التعليمية للبناء خلال جدول زمني قدره سنه ونصف على الأكثر .

فى ذات السياق أعرب الحاجة لمياء محمدين من قرية ميت الليث هاشم على ضرورة تمهيد الطريق المؤدي الى المدرسة الجديد بمدخل القرية كونه يعد خطرا على حياة الطلاب والطالبات من صغار السن لافتة بقولها "المصرف ملوث والأهالي خايف على أبنائهم من خطر الموت وياريت يتم تطهير وتغطيته قريبا .

وجدير بالذكر ان مصادر داخل مديرية التربية والتعليم أكدت على تشكيل لجان فنية من جهه مسئولي المديرية لحصر كافة المشكلات والعراقيل المحتمله والتى قد يواجهها الطلاب وأولياء أمورهم تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد بموجب التأكيد على تسليم الكتب الدراسية لكافة الطلاب والطالبات دون التقيد بسداد مصروفات .



تشغيل 28 مدرسة جديدة بمدارس الغربية.. المحافظ يفتتح 7 مدارس بقرى مركز المحلة.. وتسليم الكتب الدراسية دون التقيد بالمصروفات
تشغيل 28 مدرسة جديدة بمدارس الغربية.. المحافظ يفتتح 7 مدارس بقرى مركز المحلة.. وتسليم الكتب الدراسية دون التقيد بالمصروفات
تشغيل 28 مدرسة جديدة بمدارس الغربية.. المحافظ يفتتح 7 مدارس بقرى مركز المحلة.. وتسليم الكتب الدراسية دون التقيد بالمصروفات
تشغيل 28 مدرسة جديدة بمدارس الغربية.. المحافظ يفتتح 7 مدارس بقرى مركز المحلة.. وتسليم الكتب الدراسية دون التقيد بالمصروفات
تشغيل 28 مدرسة جديدة بمدارس الغربية.. المحافظ يفتتح 7 مدارس بقرى مركز المحلة.. وتسليم الكتب الدراسية دون التقيد بالمصروفات
تشغيل 28 مدرسة جديدة بمدارس الغربية.. المحافظ يفتتح 7 مدارس بقرى مركز المحلة.. وتسليم الكتب الدراسية دون التقيد بالمصروفات
تشغيل 28 مدرسة جديدة بمدارس الغربية.. المحافظ يفتتح 7 مدارس بقرى مركز المحلة.. وتسليم الكتب الدراسية دون التقيد بالمصروفات
تشغيل 28 مدرسة جديدة بمدارس الغربية.. المحافظ يفتتح 7 مدارس بقرى مركز المحلة.. وتسليم الكتب الدراسية دون التقيد بالمصروفات
تشغيل 28 مدرسة جديدة بمدارس الغربية.. المحافظ يفتتح 7 مدارس بقرى مركز المحلة.. وتسليم الكتب الدراسية دون التقيد بالمصروفات
تشغيل 28 مدرسة جديدة بمدارس الغربية.. المحافظ يفتتح 7 مدارس بقرى مركز المحلة.. وتسليم الكتب الدراسية دون التقيد بالمصروفات

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توسعة وإنشاء 34 مدرسة جديدة .. القليوبية جاهزة لبدء العام الدراسى الجديد

احتفالات كرنفالية بمدارس الغربية فى أول أيام الدراسة.. المحافظ يوجه بتسليم الكتب الدراسية دون التقيد بسداد المصروفات.. والأهالي يصطحبون أبناءهم برياض الأطفال والصفوف الأولى بالابتدائية.. فيديو

ضحك ولعب وجد.. بلياتشو وعرائس وتعليم لرياض الأطفال بمدارس الغربية.. صور وفيديو

مديرية تعليم القليوبية تنتهى من استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد

انتظام الدراسة بمدارس الغربية.. أولياء الأمور يصطحبون الطلاب والطالبات.. والمحافظ يوجه وكيل التعليم بتذليل أى عقبات دراسية وإنهاء عمليات توزيع الكتب الدراسية دون التقيد بالمصروفات.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

في سن 41 .. محمد عبد المنصف يعادل رقم توتي وجيجز ويحطم أرقام حسام حسن والحضري

قصير أوي.. ناهد السباعي بفستان جريء في مهرجان الجونة

نجمات يتألقن بـ فساتين قصيرة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

رسالة قاسية إلى المقاول الهارب محمد على.. سما نوح تدعم مصر

أسباب العقم عند الرجال وطرق علاجه.. رقم 10 غير متوقع

نشر تاريخها القذر.. إعلامى بقناة الجزيرة يفضح سياستها الصهيونية ..فيديو

ركبوا الصوت على فيديوهاته .. محمد رمضان يكشف أكاذيب قناة الجزيرة ..فيديو

خلاف على مدرب الحراس.. أسماء الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري

شطة: عقوبة كارثية تنتظر الزمالك حال انسحابه من السوبر الأفريقي

نشر تاريخها القذر.. إعلامى بقناة الجزيرة يفضح سياستها الصهيونية ..فيديو

قرار فنى غريب من ميتشو قبل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندرى بالدروى

القوات المسلحة: الصفحات الرسمية لـ المتحدث العسكرى على فيسبوك وتويتر هما فقط مصدر المعلومات

لبسته السنة اللى فاتت.. إيمان العاصي تكرر إطلالة غادة عادل في مهرجان الجونة

قصير أوي.. ناهد السباعي بفستان جريء في مهرجان الجونة

كلاكيت تانى مرة.. حذاء بوسى شلبى يعرضها للسخرية والانتقاد

نشأت الديهي: اعتذار الجزيرة عن فبركة فيديوهات تاريخي وغير مسبوق.. فيديو

مفاجآت مدوية.. حسام البدرى يعلن أسماء المحترفين لمعسكر منتخب مصر

نجمات يتألقن بـ فساتين قصيرة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف الظهر.. ريم مصطفي تبرز تصميم فستانها بالجونة

قصير أوي.. ناهد السباعي بفستان جريء في مهرجان الجونة

شاهد.. استعراض جوي مذهل لسلاح الجو السعودي احتفاءً باليوم الوطني