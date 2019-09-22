الشرطة الأمريكية طوقت المكان.. 3 قتلى ومصابين بسبب أساور قاتلة

لقى ما لا يقل عن 3 أشخاص مصرعهم، بينما تم نقل أربعة آخرين إلى المستشفى، بسبب حالة طبية لم تحدد معالمها بعد، وذلك في أحد أحياء ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وأكدت شرطة بيتسبيرج حالات الوفاة الثلاثة، وأن المصابين مازالوا يتلقون علاجهم بالمشافي، من الحادث الذي وقع في الساعة 7.30 صباح يوم الأحد.



ولا تزال السلطات موجودة حاليًا في محيط المبنى رقم 2600 من شارع تانيل بوليفارد في الجهة الجنوبية من بيتسبيرج، للتحقيق.



وكان جميع الضحايا يرتدون أشرطة ورقية برتقالية على معصمهم، بحسب بيان للشرطة.



وقالت الشرطة إن الضحايا حضروا جميعًا حفلة أو مناسبة تم خلالها إعطاء الضيوف عصابات معصم برتقالية، وهو ما يشير مبدأيًا إلى أن الوفاة قد تكون بسبب معاصم اليد البرتقالية لحين صدور معلومات أخرى.





