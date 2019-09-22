اخبار الرياضة.. 5 قرارت عاجلة من مرتضى منصور.. خلاف بين اتحاد الكرة والبدري.. كلوب يصدم محمد صلاح

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :
5 قرارات عاجلة فى الزمالك لمحو آثار السقوط أمام الأهلى فى نهائى السوبر
يحاول مسئولو نادى الزمالك الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة من أجل عودة الفريق الاول لكرة القدم إلى الطريق الصحيح والمنافسة على كافة البطولات عقب الخسارة أمام الأهلى أول امس "الجمعة" فى نهائى السوبر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
خلاف حاد بين حسام البدرى واتحاد الكرة بسبب منصب في جهاز منتخب مصر
نشب خلاف حاد بين اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطنى حول من يتولى منصب تدريب حراس المرمى فى الجهاز المعاون للفراعنة الكبار.
كلوب يصدم محمد صلاح في الدوري الإنجليزي
أسدل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، الجدل المثار حول ترتيب مسددي ركلات الجزاء في الريدز هذا الموسم والذى يتنافس عليه العديد من اللاعبين على رأسهم نجمنا المصرى محمد صلاح.
مفاجآت مدوية.. حسام البدرى يعلن أسماء المحترفين لمعسكر منتخب مصر
أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، استدعاء رسميا لـ5 محترفين في الخارج قبل 15 يوما من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول، الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق وهم: محمد صلاح، محمود حسن (تريزيجيه)، أحمد حسن (كوكا)، محمد النني، وأحمد حجازي.
تشكيل جهاز منتخب مصر الوطني: 3 أهلي و2 زمالك
أكدت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن التشكيل النهائي لجهاز المنتخب الوطنى الأول سوف يتم الإنتهاء منه خلال الساعات القليلة القادمة.
محمد بركات يحسم منصب مدير منتخب مصر فى جهاز حسام البدرى
اقترب محمد بركات نجم الأهلى الأسبق من تولى منصب مدير المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار عليه بشكل كبير من قبل اتحاد كرة القدم .
الاتحاد الأفريقي يعلن حكام مباراة الزمالك أمام جينيراسيون بدوري أبطال أفريقيا
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " عن حكام مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا وهو المالي محمدوا كيتا.
أول رد فعل من رينيه فايلر على إصابة ياسر إبراهيم
حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على حالة ياسر إبراهيم مدافع الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم الأحد.
19 لاعبًا في كتيبة زيدان لموقعة إشبيلية بـ الدوري الإسباني
أعلن الأسطورة الفرنسية، زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة إشبيلية، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإسباني "لا ليجا".
أول رد فعل لـ ميسي بعد سقوط برشلونة أمام غرناطة بالدوري الإسباني
هاجم ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة زملائه في الفريق، بعد الخسارة أمام غرناطة، أمس، السبت، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.
رعب في مانشستر سيتي بسبب زوجة جوارديولا
أثارت كريستينا سيرا زوجة بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، حالة من الخوف والقلق لدى مسؤولي النادي الإنجليزي، بعدما قررت العودة لـ إسبانيا مرة آخرى، بعد ثلاث سنوات في إنجلترا.
الاتحاد التركي لكرة القدم يصدم محمد النني
كشفت بعض التقارير التركية عن رفض الاتحاد التركي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به نادي بشكتاش من أجل إلغاء عقوبة محمد النني نجم الفريق المنضم حديثا خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد إيقافه 3 مباريات، عقب طرده خلال مباراة الفريق أمام فريق غازي عنتاب سبور.
5 قرارات عاجلة فى الزمالك لمحو آثار السقوط أمام الأهلى فى نهائى السوبر
يحاول مسئولو نادى الزمالك الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة من أجل عودة الفريق الاول لكرة القدم إلى الطريق الصحيح والمنافسة على كافة البطولات عقب الخسارة أمام الأهلى أول امس "الجمعة" فى نهائى السوبر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
خلاف حاد بين حسام البدرى واتحاد الكرة بسبب منصب في جهاز منتخب مصر
نشب خلاف حاد بين اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطنى حول من يتولى منصب تدريب حراس المرمى فى الجهاز المعاون للفراعنة الكبار.
كلوب يصدم محمد صلاح في الدوري الإنجليزي
أسدل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، الجدل المثار حول ترتيب مسددي ركلات الجزاء في الريدز هذا الموسم والذى يتنافس عليه العديد من اللاعبين على رأسهم نجمنا المصرى محمد صلاح.
مفاجآت مدوية.. حسام البدرى يعلن أسماء المحترفين لمعسكر منتخب مصر
أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، استدعاء رسميا لـ5 محترفين في الخارج قبل 15 يوما من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول، الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق وهم: محمد صلاح، محمود حسن (تريزيجيه)، أحمد حسن (كوكا)، محمد النني، وأحمد حجازي.
تشكيل جهاز منتخب مصر الوطني: 3 أهلي و2 زمالك
أكدت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن التشكيل النهائي لجهاز المنتخب الوطنى الأول سوف يتم الإنتهاء منه خلال الساعات القليلة القادمة.
محمد بركات يحسم منصب مدير منتخب مصر فى جهاز حسام البدرى
اقترب محمد بركات نجم الأهلى الأسبق من تولى منصب مدير المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار عليه بشكل كبير من قبل اتحاد كرة القدم .
الاتحاد الأفريقي يعلن حكام مباراة الزمالك أمام جينيراسيون بدوري أبطال أفريقيا
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " عن حكام مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا وهو المالي محمدوا كيتا.
أول رد فعل من رينيه فايلر على إصابة ياسر إبراهيم
حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على حالة ياسر إبراهيم مدافع الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم الأحد.
19 لاعبًا في كتيبة زيدان لموقعة إشبيلية بـ الدوري الإسباني
أعلن الأسطورة الفرنسية، زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة إشبيلية، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإسباني "لا ليجا".
أول رد فعل لـ ميسي بعد سقوط برشلونة أمام غرناطة بالدوري الإسباني
هاجم ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة زملائه في الفريق، بعد الخسارة أمام غرناطة، أمس، السبت، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.
رعب في مانشستر سيتي بسبب زوجة جوارديولا
أثارت كريستينا سيرا زوجة بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، حالة من الخوف والقلق لدى مسؤولي النادي الإنجليزي، بعدما قررت العودة لـ إسبانيا مرة آخرى، بعد ثلاث سنوات في إنجلترا.
الاتحاد التركي لكرة القدم يصدم محمد النني
كشفت بعض التقارير التركية عن رفض الاتحاد التركي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به نادي بشكتاش من أجل إلغاء عقوبة محمد النني نجم الفريق المنضم حديثا خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد إيقافه 3 مباريات، عقب طرده خلال مباراة الفريق أمام فريق غازي عنتاب سبور.