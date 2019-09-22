اخبار الرياضة.. 5 قرارت عاجلة من مرتضى منصور.. خلاف بين اتحاد الكرة والبدري.. كلوب يصدم محمد صلاح

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :يحاول مسئولو نادى الزمالك الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة من أجل عودة الفريق الاول لكرة القدم إلى الطريق الصحيح والمنافسة على كافة البطولات عقب الخسارة أمام الأهلى أول امس "الجمعة" فى نهائى السوبر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.نشب خلاف حاد بين اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطنى حول من يتولى منصب تدريب حراس المرمى فى الجهاز المعاون للفراعنة الكبار.أسدل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، الجدل المثار حول ترتيب مسددي ركلات الجزاء في الريدز هذا الموسم والذى يتنافس عليه العديد من اللاعبين على رأسهم نجمنا المصرى محمد صلاح.أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، استدعاء رسميا لـ5 محترفين في الخارج قبل 15 يوما من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول، الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق وهم: محمد صلاح، محمود حسن (تريزيجيه)، أحمد حسن (كوكا)، محمد النني، وأحمد حجازي.أكدت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن التشكيل النهائي لجهاز المنتخب الوطنى الأول سوف يتم الإنتهاء منه خلال الساعات القليلة القادمة.اقترب محمد بركات نجم الأهلى الأسبق من تولى منصب مدير المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار عليه بشكل كبير من قبل اتحاد كرة القدم .كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " عن حكام مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا وهو المالي محمدوا كيتا.حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على حالة ياسر إبراهيم مدافع الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم الأحد.أعلن الأسطورة الفرنسية، زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة إشبيلية، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإسباني "لا ليجا".هاجم ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة زملائه في الفريق، بعد الخسارة أمام غرناطة، أمس، السبت، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.أثارت كريستينا سيرا زوجة بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، حالة من الخوف والقلق لدى مسؤولي النادي الإنجليزي، بعدما قررت العودة لـ إسبانيا مرة آخرى، بعد ثلاث سنوات في إنجلترا.كشفت بعض التقارير التركية عن رفض الاتحاد التركي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به نادي بشكتاش من أجل إلغاء عقوبة محمد النني نجم الفريق المنضم حديثا خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد إيقافه 3 مباريات، عقب طرده خلال مباراة الفريق أمام فريق غازي عنتاب سبور.