ساندرا سمير تتوج بلقب بطولة فيوتشر القاهرة للتنس

توجت ساندرا سامح سمير بطلة نادى الصيد ومنتخب مصر للتنس ببطولة فيوتشر القاهرة للتنس، اليوم، الأحد.



وحسمت ساندرا البطولة بعد أداء مميز طوال مشوارها واختتمتها بالفوز على السلوفينية ناستجيا كولار بمجموعتين دون مقابل.



وجاءت نتائج الأشواط بواقع (6-3 ، 6-4) حيث سيطرت بطلة مصر على مجريات المباراة منذ بدايتها وحسمتها سريعا.

