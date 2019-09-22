اهم الاخبار.. أول دواء مصري يخفض السكر.. ضحايا حسام البدري في المنتخب.. وحقيقة حمل شيرين عبد الوهاب

نشر موقع صدى البلد، على مدار اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
طرح أول دواء مصري يخفض السكر عبر الكلى وليس البنكرياس
في اهم الاخبار أنه طرحت إحدى شركات الأدوية الوطنية، أول دواء مصري لعلاج السكر لا يعمل عن طريق "البنكرياس"، ولكن عن طريق الكلى، لمادة فعاله امباجليفلوزين مع متفورمين والذي أثبتت الدراسات العلمية والتجربة له فعاليته في خفض مستويات السكر في الدم بصورة جيدة للغاية.. للمزيد اضغط هنا
رئيس الوزراء يتابع خطوات تأسيس بورصة السلع المصرية
وجاء بـ اهم الاخبار أنه عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، وذلك بحضور، وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.. للمزيد اضغط هنا
البيئة: لا صحة لما أثير عن تصريحات حول تحديد رسوم جمع المخلفات
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه أكدت وزارة البيئة أنه لم تصدر أي تصريحات بشأن ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية عن تصريحات منسوبة إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تتعلق بتحصيل رسوم شهرية عن جمع القمامة.. للمزيد اضغط هنا
انطلاق فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي الموج الأحمر – 2
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه وصلت عدد من الوحدات المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري "الموج الأحمر – 2" بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر الذي تجريه تشكيلات من القوات البحرية المصرية والسعودية بمشاركة كل من الأردن وجيبوتي والسودان واليمن، والذي يستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية.. للمزيد اضغط هنا
الاستعلامات: الرئيس على منبر الأمم المتحدة للمرة السادسة من أجل مصر وأفريقيا والشرق الأوسط
وفي اهم الاخبار أنه تحمل الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمية كبيرة هذا العام لأسباب عديدة.. للمزيد اضغط هنا
تبولت لا إردايا.. جدة تعتدى على حفيدتها بالكى بآلة حادة فى منطقة حساسة
وجاء بـ اهم الاخبار أنه أصيبت طفلة بحروق شديدة وكدمات إثر قيام جدتها بتسخين آلة حادة وكى الطفلة بها بإحدى قرى الدقهلية.. للمزيد اضغط هنا
كانت تلهو أمام منزلها.. وفاة طفلة لدغها عقرب بسوهاج
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه استقبل مستشفى دار السلام المركزي بسوهاج طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات مصابة بلدغ عقرب وتوفيت خلال محاولة إسعافها.. للمزيد اضغط هنا
وردة والمحمدى .. تعرف على أبرز ضحايا حسام البدرى فى منتخب مصر
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه فجر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم عددا من المفاجآت الكبرى بشأن اختيار أسماء المحترفين المقرر انضمامهم للمنتخب فى معسكر أكتوبر المقبل.. للمزيد اضغط هنا
تشكيل جهاز منتخب مصر الوطني: 3 أهلي و2 زمالك
وفي اهم الاخبار أنه أكدت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن التشكيل النهائي لجهاز المنتخب الوطنى الأول سوف يتم الإنتهاء منه خلال الساعات القليلة القادمة.. للمزيد اضغط هنا
تعرف على حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب.. فيديو
انتشر فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث كانا يتواجدان لدى واحدة من أشهر مصففات الشعر من أجل تغيير شيرين اللوك الخاص بها، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
بمناسبة اليوم الوطني 89 .. تعرف على تاريخ العلم السعودي .. الفيديو
وجاء في اهم الاخبار أنه أحيت السعودية، أمس، ذكرى اليوم الوطني الـ89، وهو ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.. للمزيد اضغط هنا
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم.. والدولار يسجل 16.24 جنيه
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الاحد22 - 9 - 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.. للمزيد اضغط هنا
استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم
استقرت أسعار المشغولات الذهبية في مستهل تعاملات اليوم الأحد، وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا سعر 696.8 جنيه، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
طرح أول دواء مصري يخفض السكر عبر الكلى وليس البنكرياس
في اهم الاخبار أنه طرحت إحدى شركات الأدوية الوطنية، أول دواء مصري لعلاج السكر لا يعمل عن طريق "البنكرياس"، ولكن عن طريق الكلى، لمادة فعاله امباجليفلوزين مع متفورمين والذي أثبتت الدراسات العلمية والتجربة له فعاليته في خفض مستويات السكر في الدم بصورة جيدة للغاية.. للمزيد اضغط هنا
رئيس الوزراء يتابع خطوات تأسيس بورصة السلع المصرية
وجاء بـ اهم الاخبار أنه عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، وذلك بحضور، وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.. للمزيد اضغط هنا
البيئة: لا صحة لما أثير عن تصريحات حول تحديد رسوم جمع المخلفات
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه أكدت وزارة البيئة أنه لم تصدر أي تصريحات بشأن ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية عن تصريحات منسوبة إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تتعلق بتحصيل رسوم شهرية عن جمع القمامة.. للمزيد اضغط هنا
انطلاق فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي الموج الأحمر – 2
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه وصلت عدد من الوحدات المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري "الموج الأحمر – 2" بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر الذي تجريه تشكيلات من القوات البحرية المصرية والسعودية بمشاركة كل من الأردن وجيبوتي والسودان واليمن، والذي يستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية.. للمزيد اضغط هنا
الاستعلامات: الرئيس على منبر الأمم المتحدة للمرة السادسة من أجل مصر وأفريقيا والشرق الأوسط
وفي اهم الاخبار أنه تحمل الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمية كبيرة هذا العام لأسباب عديدة.. للمزيد اضغط هنا
تبولت لا إردايا.. جدة تعتدى على حفيدتها بالكى بآلة حادة فى منطقة حساسة
وجاء بـ اهم الاخبار أنه أصيبت طفلة بحروق شديدة وكدمات إثر قيام جدتها بتسخين آلة حادة وكى الطفلة بها بإحدى قرى الدقهلية.. للمزيد اضغط هنا
كانت تلهو أمام منزلها.. وفاة طفلة لدغها عقرب بسوهاج
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه استقبل مستشفى دار السلام المركزي بسوهاج طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات مصابة بلدغ عقرب وتوفيت خلال محاولة إسعافها.. للمزيد اضغط هنا
وردة والمحمدى .. تعرف على أبرز ضحايا حسام البدرى فى منتخب مصر
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه فجر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم عددا من المفاجآت الكبرى بشأن اختيار أسماء المحترفين المقرر انضمامهم للمنتخب فى معسكر أكتوبر المقبل.. للمزيد اضغط هنا
تشكيل جهاز منتخب مصر الوطني: 3 أهلي و2 زمالك
وفي اهم الاخبار أنه أكدت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن التشكيل النهائي لجهاز المنتخب الوطنى الأول سوف يتم الإنتهاء منه خلال الساعات القليلة القادمة.. للمزيد اضغط هنا
تعرف على حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب.. فيديو
انتشر فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث كانا يتواجدان لدى واحدة من أشهر مصففات الشعر من أجل تغيير شيرين اللوك الخاص بها، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
بمناسبة اليوم الوطني 89 .. تعرف على تاريخ العلم السعودي .. الفيديو
وجاء في اهم الاخبار أنه أحيت السعودية، أمس، ذكرى اليوم الوطني الـ89، وهو ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.. للمزيد اضغط هنا
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم.. والدولار يسجل 16.24 جنيه
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الاحد22 - 9 - 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.. للمزيد اضغط هنا
استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم
استقرت أسعار المشغولات الذهبية في مستهل تعاملات اليوم الأحد، وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا سعر 696.8 جنيه، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا