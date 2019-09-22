جوجل تصنع أقوى كمبيوتر في العالم

تمكنت شركة عملاق التكنولوجيا الأمريكية جوجل "Google"، من إنتاج أقوى كمبيوتر كمي في العالم.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن هذا الكمبيوتر يستطيع تنفيذ الحسابات والمهمات بشكل أسرع بكثير من أي جهاز آخر خاصة كمبيوتر "Summit" الذي أنتجته شركة "IBM"، والذي يعتبر أقوى "سوبر كمبيوتر" في العالم.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن كمبيوتر جوجل الجديد يستطيع إنجاز العمليات الحسابية خلال 200 ثانية فقط، وذلك على عكس الوقت الذي يستغرقه كمبيوتر "IBM" العملاق.



وأوضحت الصحيفة أن كمبيوتر "جوجل" الجديد يستطيع في الوقت الراهن إجراء عملية حسابية تقنية واحدة فقط، لكنه سيكون قادرا على حل المهمات والوظائف العملية خلال السنوات القادمة.



ونقلت الصحيفة عن التقرير: "على حد علمنا، التجربة التي تم تنفيذها تعتبر التجربة الأولي التي يمكن تنفيذها فقط على معالج كمي".



وجاء في التقرير أن "هذا التسارع الجدي مقارنة بالخوارزميات الكلاسيكية المعروفة، يوفر تطبيقا تجريبيا للتفوق الكمي في المسائل الحسابية".



وأضافت "فاينانشال تايمز"، أن مجموعة المصممين بشركة جوجل، وصفت هذا الكمبيوتر العملاق بأنه "نقطة هامة جدا على طريق عملية الحوسبة الكمية واسعة النطاق"، وأشارت المجموعة الى أن الكمبيوترات الكمية ستكون أعلى بمرات عديدة من مؤشرات التقدم الموجودة في قانون "جوردون مور".