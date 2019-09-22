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مستشار بأكاديمية ناصر: مصر تتعرض لحروب الجيل الرابع.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:15 م
صدى البلد
مي محمد
أكد اللواء نصر سالم ، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الشائعات التى تروج هدفها تضليل الرأي العام وهدم الدولة.

وأشار نصر سالم مداخلة هاتفية له بفضائية "إكسترا نيوز" ، اليوم الأحد، إلى أن ما يحدث الان في مصر يعد نوعا من الحروب لا تقل عن أى أسلحة فتاكة أخري سواء كانت بأسلحة تقليدية، أو أسلحة تدمير شامل.

ولفت إلى أن أعداء هذه الدولة استعصوا أن يهاجموها بجيوش منظمة، ولذلك انتشر فكر أخري وهو مهاجمتها بما يعرف بـ الجيل الرابع المتقدم من الحروب، وهو هدم الدولة من الداخل.

وأردف أن وسائل هدم الدولة من الداخل كثيرة منها: الحرب النفسية، تزيف الحقائق، استخدام السوشيال ميديا بالشكل المغلوط، متابعا أن حرب المعلومات هو بث معلومات خاطئة.

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