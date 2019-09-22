منة فضالي: لا أحب الشللية في الوسط الفني

أكدت الفنانة منة فضالي خلال استضافتها بموقع صدى البلد أنها لا تحب الشللية داخل الوسط الفني وقالت :" ليس لديّ شلة ولكن أمتلك صداقات أعتز بها داخل الوسط الفني " .



وأضافت :" من أبرز اصدقائي داخل الوسط الفني أحمد زاهر ولقاء سويدان ورانيا فريد شوقي وإيهاب فهمي وأعتز بهم ولكني لا أمتلك شلة" .



وتابعت :" لديّ صداقات كثيرة داخل الوسط الفني ولكن والدتي ستظل أقرب صديقة لي" .



كشفت الفنانة منة فضالي في ندوة صدى البلد عن كواليس فيلمها الجديد "ماكو"، وقالت إن ماكو اسم لسمكة قرش، وهي بطلة هذا الفيلم الذي يعتمد على الإثارة و"السسبنس".



وأكدت منة فضالي أن الفيلم تدور أحداثه تحت الماء، وهو نوعية صعبة من الأدوار، التي تحتاج لتجهيزات معينة، وطرق تصوير مختلفة.



وأضافت منة فضالي أنها لم تستعن بدوبلير ضمن أحداث الفيلم، وتؤدي مشاهد الأكشن بنفسها، قائلة: "كنت أتمنى أن أقدر على حمل رجل، ورفعه لأعلى"، وذلك وفق أحداث الفيلم الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم.



كان موقع "صدى البلد" استضاف الفنانة منة فضالي التي تحدثت عن أعمالها الفنية، والحب والزواج في حياتها، وعلاقتها بأحمد عز وغيرها الكثير من الأمور.