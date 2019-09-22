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تعليم

100 دراجة في كرنفال الدراجات بجامعة طنطا.. صور

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:18 م
100 دراجة في كرنفال
100 دراجة في كرنفال الدراجات بجامعة طنطا
أحمد على
نظمت جامعة طنطا ، اليوم ، كرنفال للدراجات تحت شعار "دراجة لكل طالب" بمشاركة الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وجاء ذلك بانطلاق 100 دراجة بمجمع الكليات بسبرباي بمشاركة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، تشجيعًا للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية التي تهدف الى تحسين اللياقة البدنية والصحية للطلاب.

يذكر أن مبادرة "دراجة لكل طالب" تعد مشروعًا قوميًا يهدف الى توفير مناخ اجتماعي جيد وبيئة أكثر نظافة وصحة ولياقة بدنية ، وسبق وأن أعلنت جامعة طنطا تطبيق المشروع كمرحلة أولى بنسبة 5% من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
100 دراجة في كرنفال الدراجات بجامعة طنطا.. صور
100 دراجة في كرنفال الدراجات بجامعة طنطا.. صور
100 دراجة في كرنفال الدراجات بجامعة طنطا.. صور

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