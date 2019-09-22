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فن

ريهام حجاج في عيد ميلادها ..علاقتها بـ أحمد السعدني بدأت بصداقة وانتهت بـ بلوك

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:36 م
ريهام حجاج
ريهام حجاج
شروق ابراهيم
جريئة ومثيرة للجدل ولكنها قليلة الظهور إعلاميا ولذلك تعطي مساحة لترويج الشائعات ضدها، ففي الآونة الأخيرة أصبح اسمها مقترنا بالأزمات رغم انها تجتهد فنيا وتسعى أدوار فنية متميزة ومتنوعة، انها الفنانة ريهام حجاج التي يصادف اليوم عيد ميلادها الـ33.

ومن أشهر ازماتها تلك التي كانت مع الفنان أحمد السعدني الذي شاركته من قبل في بطولة مسلسل الكبريت الأحمر،وحينها انتشرت شائعة ارتباطهما عاطفيا بعد انفصاله عن زوجته الراحلة أمل سليمان وظلت العلاقة بينهما سرية.

الا أن في يوما ما، لاحظ متابعو ريهام حجاج قيامها بحذف الصور التي جمعتها بـ أحمد السعدني وتوقفت عن متابعته بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ومن جانبه قام أحمد السعدني بنفس التصرف لتنقطع العلاقة بينهما بشكل نهائي.

ومن ثم تزوجت الفنانة ريهام حجاج من طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز.

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