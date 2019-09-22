احتفال بمرور 40 عاما على توأمة القاهرة وفرانكفورت وشتوتجارت

كشفت السفارة الألمانية في القاهرة عن وجود اتفاقية توأمة بين محافظة القاهرة ومدينتي فرانكفورت وشتوتجارت الألمانيتين، قائلة: "نحتفل هذا العام بـ40 عاما من الشراكة بين مدينة القاهرة ومدينتى فرانكفورت وشتوتجارت".



وأوضحت السفارة الألمانية في القاهرة أن الهدف من تنفيذ فكرة التوأمة بين مدينتين أو بلدتين؛ إذ أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بينهما، بحسب الصفحة الرسمية للسفارة على "فيسبوك".



وقالت: "نشأت فكرة توأمة المدينة أساسًا بعد الحرب العالمية الثانية لتضميد الجراح التي أحدثتها حربان عالميتان في أوروبا".



ونوهت السفارة الألأمانية في القاهرة إلى أنه لا تتوافر أرقام شاملة حول عدد توأمة المدن في ألمانيا إلا أن القسم الألماني من مجلس البلديات والمناطق الأوروبية يتحدث عن 5.238 توأمة مدينة ألمانية على الصعيد الدولي.



