بنك الصادرات الأمريكي يستثمر 5 مليارات دولار في مشروع للغاز المسال بموزمبيق

أعلن بنك الواردات والصادرات الأمريكي أنه سيمول مشروعا للغاز المسال في موزمبيق بمبلغ 5 مليارات دولار أمريكي وسيوفر هذا المشروع 16 ألفا و400 وظيفة مباشرة للأمريكيين المقيمين بصفة أساسية في مدن : تكساس ونيويورك وفلوريدا وبنسلفانيا وجورجيا وأيضا في مقاطعة كولومبيا.



وأوضح البنك ، في بيان له اليوم ، أن المشروع تتولى شركة "اناداركو" الأمريكية تنفيذه على مدار خمس سنوات ووقعت اتفاقية بهذا الشأن في شهر يونيو الماضي..مشيرا إلى أنه على مدار السنوات الأربع الماضية لم يقدم تمويلا بأكثر من 10 ملايين دولار بسبب المشاحنات المستمرة بين النواب الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس.



جدير بالذكر أن هذا المشروع الخاص ببناء ميناء ووحدة لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي والذي تتجاوز تكلفته 20 مليار دولار أمريكي سيوفر أكثر من 5000 آلاف فرصة عمل مباشرة و45 ألف فرصة عمل غير مباشرة لأبناء موزمبيق.

