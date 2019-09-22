للتصدي لـ فوضى الإعلاميين.. الأعلى للإعلام يبدأ تطبيق ضوابط برامج التوك شو

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تنفيذ عدد من الضوابط لتنظيم عمل برامج التوك شو على شاشات التليفزيون سواء الخاصة أو التليفزيون المصرى؛ لإرساء المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية.



ونشر المجلس فى بيان له على الموقع الرسمى أن الضوابط تتضمن أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء نقابتهم، وأن يكون رئيس التحرير مسئولًا عما يذاع وعليه مراجعته، وأن يكون لكل ملف داخل البرنامج معد ذى خبرة ومعلوم، وأن يلتزم بالمرجعية، ويدعم الخبر أو المعلومة بتقرير مصور، وأن يجمع بين الخبراء والمسئولين ولا يقتصر على طرف واحد، وألا يطلق صفة الخبراء والمحللين على الضيوف إلا إذا كان الضيف يحمل هذه الصفة بحكم الوظيفة أو الدراسة، والتنويه عن مهنة الضيف، والتأكد منها.



كما يدرس القائمون على المجلس حاليًا تطبيق هذه الضوابط على محطات الإذاعة، بعد تلقي المجلس عددًا كبيرًا من الشكاوى فيما يخص المحتوى والأسلوب الذي تقوم عليه بعض الإذاعات، خاصةً الإذاعات الخاصة التي تعتمد في المقام الأول على الشباب، بعدما رصد المجلس العديد من التجاوزات سواء الأخلاقية أو المهنية فى بعض برامج الراديو على الهواء مباشرةً.



وتتضمن ضوابط الراديو عددًا كبيرًا من القواعد والشروط، أبرزها تقليل جرعة التهريج على الهواء مباشرةً بين المذيعين، ومنع سخرية المذيع من زميله.



كما تتضمن الضوابط عدم قيام مذيع أو مذيعة الراديو بحركات غير مفهومة أو الرقص على الهواء أثناء البرنامج أو أثناء الفواصل الإعلانية، وذلك بالنسبة للإذاعات التي تمتلك فكرة بث التليفزيون سواء على النايل سات أو على يوتيوب، بجانب منع استخدام الألفاظ الركيكة في البرامج، حتى إذا كانت نوعية البرامج منوعات أو ترفيهية، ألا يترك الوقت للمذيع، وأن يعطي الفرصة للضيف لعرض رأيه ويلتزم بالدقة والموضوعية في الإعلان عن ضيوفه وحلقاته، وأن يبرز مصادر معلوماته جيدًا، ويكفل حق الرد، وألا تزيد الفواصل الإعلانية عن ثلاث فواصل، بمدد 5- 8 دقائق، وأن يراعى في الإعلانات الأكواد المهنية.