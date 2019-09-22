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أخبار العالم

رقم صادم.. مصدر عراقي يكشف عدد ضحايا النزاعات العشائرية في البصرة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:42 م
مصدر عراقي يكشف عدد
مصدر عراقي يكشف عدد ضحايا النزاعات العشائرية في البصرة
دعاء أبوهشيمة
أفادت قناة "السومرية" التليفزيونية نقلا عن مصدر في محافظة البصرة العراقية، اليوم الأحد، بأن النزاعات العشائرية في المنطقة خلفت أكثر من 500 شخص بين قتيل وجريح منذ بداية العام الجاري.

وقال: "أكثر من 500 شخص سقطوا بين قتيل وجريح جراء النزاعات العشائرية في البصرة على مدار العام الحالي"، مشيرا إلى أن "هؤلاء توزعوا بواقع 113 قتيلا وأكثر من 440 مصابا"، بحسب ما ذكرت القناة على موقعها الإلكتروني.

وتابع: "القتلى والمصابون من أطراف النزاع أو من المارة داخل منطقة التوتر العشائري".

وأضاف: "هناك أضرار مادية لحقت بالبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة في مدينة البصرة جراء هذه النزاعات".

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