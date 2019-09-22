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ثقافة

ورش عمل وكتب للأطفال.. وزير الآثار يبحث مع السفير الإيطالي التعاون المشترك

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:49 م
صدى البلد
علاء المنياوي
التقى وزير الآثار، بمكتبه بالوزارة، جامباولو كانتينى، سفير إيطاليا بالقاهرة اليوم، الأحد.

وجاء اللقاء لتعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في جميع المجالات الأثرية، والعلمية وتقديم المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات بين كلا من الطرفين، بما يساهم في تعزيز التعاون في مجال حفظ التراث وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف.

حضر اللقاء د. چوزيبينا كابريوتي مدير معهد الآثار الإيطالي والسفير ماجد مصلح المشرف العام على العلاقات الخارجية بالوزارة.

وخلال اللقاء تمت مناقشة إمكانية التعاون لتنظيم سلسلة من ورش العمل للأطفال لرفع الوعي الأثري لديهم وتعريفهم بعظمة وأهمية حضارتهم الفريدة وتراث أجدادهم بالإضافة الى طبع سلسلة من الكتب لتعريفهم بالأماكن والمناطق الأثرية بمصر.

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