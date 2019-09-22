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ثقافة

28 سبتمبر.. مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد بمكتبة القاهرة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:51 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، فى السادسة من مساء يوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجارى بمقر المكتبة بالزمالك.

يتحدث فى الندوة الدكتور ياسر عبد الله، زميل جامعة الينوى بأمريكا ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بناء، الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، المحامى عماد هريدى، رئيس مجلس إدارة جمعية البركة، الاستشارى حسين جبريل، خبير منظمات المجتمع المدنى، ويدير اللقاء ياسر عثمان، مدير عام المكتبة.

تتضمن الندوة التعريف بقانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019م، كما توجه المكتبة دعوة عامة لكل روادها للحضور والمشاركة الفعالة خلال المناقشة، وذلك بمقر المكتبة 15 شارع محمد مظهر بالزمالك.

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