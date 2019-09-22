رئيس جامعة المنيا يتفقد مكاتب استقبال الطلاب الجدد

انتظمت الدراسة بجامعة المنيا اليوم الأحد في أولى أيامها وذلك بعد أن تزينت الجامعة والكليات لاستقبال طلابها بتعليق لافتات الترحيب بهم ودعوتهم للمشاركة في الأنشطة الطلابية.



تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا صباح اليوم، مكاتب استقبال الطلاب الجُدد داخل الحرم الجامعي وعلى البوابات الرئيسية والأماكن الحيوية بالجامعة والكليات، للوقوف على مدى كفاءة الخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقبال للطلاب ومشاركتهم والقائمين على العمل بالمكاتب في تعريف الطلاب وإرشادهم بطبيعة الحياة الجامعية الكتيبات التعريفية بالجامعة وكلياتها وأقسامها المختلفة، والأنشطة الطلابية المتنوعة التي تنظمها الجامعة داخليًا وخارجيًا.



وفي إطار مسابقة استقبال الطلاب الجُدد التي اطلقتها الجامعة لتقييم الكليات على أساس الإبداع، والتنوع في عرض نماذج من الأنشطة الطلابية، لتعريف طلاب الكليات بأنشطة مكتب رعاية الطلاب، والدعايا لهذه الانشطة سواءً بالبانرات أو المطبوعات المتنوعة وكثافة الحضور خلال احتفالات استقبال الطلاب الجُدد، وفعالية اشتراك طلاب الاتحاد وفريق طلاب من أجل مصر في تنظيم الاحتفالات، واستخدام الصوتيات المتنوعة بالأغاني الوطنية طوال فترة الاستقبال



وقام الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، باستكمال جولاته التفقدية لكليات العلوم والزراعة والصيدلة، رافقه خلالها الدكتور محمد جلال، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رأفت شاكر عميد كلية العلوم، والدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة، والدكتور عادل عبد الله عميد كلية الزراعة، ووكلاء الكليات والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ومدير الإدارات ومكاتب رعاية الطلاب بالكليات وأعضاء هيئة التدريس والأخصائيين.



وحرص رئيس الجامعة على الالتقاء بطلاب الكليات الجُدد خلال المؤتمرات الطلابية التي عقدتها الكليات على هامش فعاليات الاستقبال، داعيهم للمشاركة في الأنشطة الطلابية التي تديرها الجامعة كمؤسسة تعليمية كبيرة وبإشراف المتخصصين في هذا المجال، والذي يمثل محورًا رئيسيًا لا ينفصل عن العملية التعليمية، مؤكدًا أن الجامعة توفر كافة الامكانيات لممارسة طلابها للأنشطة كما توفرها وتكرسها جنبًا إلى جنب بجانب العملية التعليمة.



وأكد د."عبد النبي" أن العملية التعليمية داخل جامعة المنيا تسير بإنتظام واستقرار منذ الساعات الأولى من اليوم الدراسي، مشددًا على مكاتب الاستقبال تذليل العقبات أمام الطلاب الجُدد سواء بتعريفهم أماكن المدرجات الخاصة بهم، أو أماكن شئون الطلاب بالكلية والجامعة، أو قاعات ممارسة الأنشطة الطلابية، ومتمنيًا للطلاب أن يكون عامًا دراسيًا موفقًا يتميز بجدهم واجتهادهم وانضباطهم.

