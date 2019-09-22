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أصل الحكاية

هنا القاهرة هنا ميدان التحرير معاك يا سيسي.. إعلامي سعودي يحذر من مخططات ضد مصر

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:40 م
الاعلامي السعودي
الاعلامي السعودي محمد الشقاء
على صالح
حذر الاعلامي السعودي محمد الشقاء المصريين والمواطنين العرب جميعا من المخطط الذي يدبر له ثلاثي الشر تركيا وقطر وايران مجتمعين عبر الاتهم الاعلامية للتحريض على الفتنة والتخريب.

وقال الاعلامي السعودي عبر عدة تغريدات اليوم الأحد أطلقها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي توتير، «الثلاثي الفيروسي إيران و تركيا و قطر وآلاتها الإعلامية؛ يريدون لجيش مصر "خير أجناد الأرض" الهون .. يريدونه أن يلحق فتات جيوش العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان ..يريدونه ممزقًا يريدونه هكذا كما في (الفيديو) ذليلًا، ولكن يخسأون.. لا تمنحوهم تلك الفرصة»

وفي تغريدة أخرى، عرض الاعلامي محمد الشقاء، مقطع فيديو يرصد قلب القاهرة من اعلى نقطة فيها ويستعرض ميدان التحرير الذي بدت فيه الحركة طبيعية منسابة دون توترات او فوضى أمنية نتيجة التظاهرات كما زعمت ابواق الشر، قائلا: هنا القاهرة.. ميدان التحرير قبل قليل، لا تخدعكم أكاذيب قناة الجريرة.. معاك يا سيسي»


واعاد الاعلامي السعودي نشر تغريدات لمتابعيه من مواطني المملكة العربية السعودية يصدقون على كلامه ويؤكدون كذب الجزيرة وفي ذلك ما قاله المواطن موسى الشمري: هذا الرجل يكذّب الجزيرة، وهو عندي اصدق وابر منها»

ونشر الشقاء ايضا تغريدة أخرى للمواطن السعودي، عبدالله البصراوي، يؤكد كلامه بشأن مصر وايضا ما ذكره المستشار الأمني في مكتب وزير الداخلية السعودي سابقا الدكتور سعود صالح المصيبيح بشأن مصر، قائلا: «كلاب الجزيرة وقيادة قطر هم أداة في يد عملاء إيران وتركيا من أجل تمزيق العرب والأمة الإسلامية.. حفظ الله مصر وشعبها وحفظ السعودية والقيادة الحاكمة والشعب الوفي المخلص للوطن والمواطن وقيادة البحرين وشعبها»


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