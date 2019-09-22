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منوعات

عادات يومية قد تتسبب في إنهاء حياتك.. أبرزها البنطلونات الجينز

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:50 م
صدى البلد
مريم صليب
حياتنا اليومية مليئة بالعادات الخاطئة التي قد تؤثر على صحتنا فيما بعد، نقوم بها بكل اطمئنان ولا ندري خطورتها على المدى البعيد، لذلك علينا أن نبحث عن ماهية الأشياء من حولنا والبحث في كل ما هو قد يضرنا.

نشر موقع " lolwot" بعض العادات الخاطئة التي نمارسها في حياتنا اليومية ة منها عادات شائعة نقوم بها كل يوم .

- البنطلونات الجينز
أغلب الشباب والبنات أصبحوا يرتدون ملابس ضيقة للغاية وباتت موضة البنطلون "skinny" هي الاكثر شيوعا منذ حوالي 10 سنوات، يقول الباحثون أن الملابس الضيقة خطرا للغاية على جلد الإنسان.

-ربطة العنق للرجال
يقول الأطباء أن زيادة عدد الساعات التي يربط فيها الرجل ربطة العنق على رقبته قد تؤذي الجلد وتزيد من إحساسه بالاختناق عليك أن تربطها بطريقة مريحة بحيث لا تضر جلدك.

-طباعة الورق
بالطبع كلنا نستخدم جهاز طباعة الورق في حياتنا اليومية يمكننا أن نقول إننا لا نستخدمه يوميا إلا أن تلك الإضاءه أو الأشعة التي تصدر منه مؤذية للغاي.

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