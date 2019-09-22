مدير مركز الخليج : جماعة الإخوان أول من بدأت إغتيال المعارضين لهم ..فيديو

قال بلال الدوى، مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، إن جماعة الإخوان هي الإرهاب بعينه منذ إنشائها، موضحا أن الجماعة هم أول من خلقوا تنظيما سريا واغتالوا النقراشي باشا.



وأشار بلال الدوى خلال مداخلة هاتفية له بفضائية " إكسترا نيوز" ، اليوم الأحد ، إلى أن بداية إستراتيجية الإرهاب الخاصة بجماعة الإخوان بدأت من خلال اغتيال المعارضين لهم ، وتنفيذ عمليات قتل ، حيث إن هذه الإستراتيجية مازالت قائمة حتى الآن.



ونوه بلال الدوى بأنه من الضروري أن تعلم جميع أطياف الشعب المصري ان هذه الجماعة كاذبة قولا وفعلا ، وذلك من خلال قراءة ما كتبوه عن أنفسهم وسوف يتبين الجميع أنهم كاذبون .



واستطرد بلال الدوى، قائلا: "إن هذه الجماعة كانت تتدرب على جبل المقطم على ضرب النار ورفع السلاح فضلا عن تدريبات على التفجيرات، زاعمين أن هذه التدريبات كانت من أجل توريد مجاهدين إلى فلسطين .

