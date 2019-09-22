وزير التعليم العالي يفتتح الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة



وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام القيادة السياسية بالجامعات التكنولوجية ، لافتا إلى أنها تمثل تطورًا نوعيًا في مسار التعليم الفني في مصر، من خلال دورها المنتظر في إكساب طلاب التعليم الفني المهارات اللازمة على المستويين العملي والعلمي لمواكبة متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، فضلًا عن تعزيز التعاون المجتمعي الإيجابي للتعليم الفني، وتعظيم أهمية التعليم التكنولوجي بين أفراد المجتمع.



وأوضح أن التخصّصات الجديدة التي تم إضافتها للجامعات التكنولوجية تستهدف جميعًا خدمة وتنمية المجتمع المصري في شتى المجالات، فضلًا عن تزويدها للخريجين بتخصّصات شتى تؤهلهم للعمل محليًا ودوليًا.



وأضاف عبد الغفار أن أهمية الجامعة التكنولوجية تتمثل في تحسين النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني «الدبلومات»، وما يخضع تحتها من شهادات، فضلًا عن رفع قدرات الخريجين، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، واستحداث برامج وتخصّصات جديدة تتطلبها سوق العمل، موضحًا أن رؤية الجامعة ورسالتها تتمثل في تقديم تعليم تكنولوجي متميز من خلال برامج علمية وعملية ذات جودة عالية في التعليم الجامعي، فضلًا عن تأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجي، قادرين على المنافسة والعمل الجماعي والابتكار.



وشدد الوزير خلال الزيارة على أهمية تواجد كافة أعضاء هيئة التدريس في بداية الدراسة لاستقبال الطلاب الجدد وتعريفهم بالجامعة.



وفي ختام الجولة التفقدية عقد الوزير مؤتمرا صحفيا أجاب فيه على أسئلة الإعلاميين، مؤكدًا على أن التعليم الفني قاطرة التنمية لأي دولة في العالم، حيث يمثل التعليم التطبيقي الغالبية العظمى للتعليم في ألمانيا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من قانون الجامعات التكنولوجية والذي يتماشى مع الأنظمة العالمية، فضلًا عن التوأمة مع الجامعات العالمية، فهناك توأمة بين الجامعة التكنولوجية ببنى سويف وكوريا، مستعرضا البرامج والتخصصات العلمية بالجامعات التكنولوجية ، والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية.



كما أجاب الوزير على استفسارات أولياء الأمور والطلاب ، مؤكدًا على أن الطالب سيجد فرصة عمل قبل تخرجه من الجامعة.



ونوه عبدالغفار إلى أن تكلفة المنشآت والتجهيزات بالجامعات التكنولوجية الثلاثة بالقاهرة الجديدة وبنى سويف وقويسنا تبلغ حوالى مليار جنيه، مضيفًا أنه جار العمل على ضم المجمعات التكنولوجية والكليات التكنولوجية التي تتوافر فيها الشروط والضوابط التي تمكنها لتكون أفرع للجامعات التكنولوجية.



وخلال الزيارة تفقد الوزير منشآت الجامعة، والمعامل، والمبنى التعليمي بالجامعة وقاعات الدارسة، والملاعب والأنشطة الطلابية، موجهًا بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة لإكساب الطلاب المهارات الدراسية ، كما تفقد أيضا معامل الحاسب الآلي بالجامعة وكذلك معامل الميكانيكا.



وزار وزير التعليم العالي معامل الطاقة المتجددة، وأساسيات الكهرباء والالكترونيات والدوائر الكهربائية، والكمبيوتر، والنيوماتيك والهيدروليك، والفيزياء، بالإضافة إلى ورشة ماكينة القطع الرقمية، وملعب متعدد الأغراض، و 6 قاعات دراسية مجهزة بأجهزة العرض، وصالات الرسم الهندسي.



جدير بالذكر أن الجامعات التكنولوجية تمنح درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، فيما ستبدأ الدراسة في ثلاث جامعات (القاهرة الجديدة - قويسنا – بني سويف) مع بداية العام الدراسي الجديد هذا العام للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني وطلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا اختبارات القبول.



افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم الأحد ، الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة ، التي تفتح أبوابها للدراسة لأول مرة هذا العام ، بالتزامن مع العام الدراسي الجامعي الجديد 2020/2019، برفقة الدكتور محمود نعمة الله القائم بعمل رئيس الجامعة.