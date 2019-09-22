في ثاني أيام الدراسة .. جمال السعيد يلتقي الطلاب داخل مدرجات جامعة بنها ..صور

قام الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها بجولة تفقدية للاطمئنان على انتظام الدراسة في ثانى أيامها بعدد من كليات الجامعة، حيث شملت الجولة كليات الزراعة والطب البيطرى والآداب والتجارة.



وشهد الدكتور جمال السعيد خلال الجولة تحية العلم والسلام الجمهورى بحضور عمداء الكليات الدكتور محمود عراقي والدكتور محمد غانم والدكتورة عبير الرباط والدكتور محمد بسيونى وكذلك بحضور الوكلاء وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.



والتقى بعمداء الكليات التى زارها ووكلائها ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريس بها وقدم لهم التهنئة بالعام الدراسى الجديد، كما تفقد رئيس الجامعة منشآت الكليات والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل وأماكن ممارسة الأنشطة الطلابية والجوالة واطمئن على استعدادات الكليات التى زارها لإستقبال الطلاب القدامى والجدد وانتظام المحاضرات بالأقسام المختلفة



كما التقى رئيس الجامعة خلال جولته بعدد من الطلاب ونقل لهم أمنيات قيادة الجامعة وأساتذتها والعاملين بها بالتفوق والتميز فى العام الدراسى الجديد ، مؤكدا أن الجامعة تضع كافة امكانياتها فى خدمة طلابها وتحصيلهم للمعارف والمهارات وتطبيق نظم الجودة فى العملية التعليمية بالإضافة الي الممارسة الايجابية للأنشطة الطلابية



وأكد الدكتور جمال السعيد حرص الجامعة على دعم المبادرات والأنشطة الطلابية والإستفادة من استثمار القيادات الطلابية وطاقات الشباب داخل الجامعة وتأهيلها لتصبح قيادات المستقبل.



من ناحية اخرى افتتح رئيس جامعة بنها يرافقه عميد كلية الطب البيطرى بمشتهر القاعات والمدرجات الدراسية الجديدة وذلك لزيادة القدرة الاستيعابية للكلية وتوفير أماكن للتدريب العملى والنظرى للبرامج الجديدة، كما افتتح العيادة الخارجية للتشخيص وعلاج أمراض الحيوانات المنزلية الأليفة بالكلية ، كما شهد السعيد اجتماع مجلس كلية الطب البيطرى بحضور عميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام.



من ناحية اخرى واصلت الاتحادات الطلابية بالجامعة احتفالاتها بالعام الجامعى الجديد حيث نظمت الكليات احتفالات لإستقبال الطلاب الجدد بمشاركة رعاية الشباب ، وتضمنت الاحتفالات فقرات غنائية وثقافية ، كما قام اتحاد الطلاب بتشكيل فرق طلابية لتعريف الطلاب الجدد بأماكن الجداول والمحاضرات وحثهم على المشاركة فى الانشطة الطلابية المختلفة.