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مرأة

بعد فستانها الجريء.. بسنت شوقى خطيبة محمد فراج تبهر جمهورها بأنوثتها ..صور

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:48 م
بسنت شوقى خطيبة
بسنت شوقى خطيبة محمد فراج
رنا عصمت
ظهرت فنانات الأيام الماضية على الريد كاربت بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بشكل لافت، وشاركت زوجات الفنانين بإطلالات مختلفة، وكانت الفنانة بسنت شوقى خطيبة الفنان محمد فراج، من أكثر الفنانات تألقًا فى افتتاح مهرجان الجونة لدورته الثالثة لعام 2019.

وأعلن الفنان محمد فراج، أثناء تواجده في مهرجان الجونة، خطوبته من الفنانة بسنت شوقى، التى تجمعهما قصة حب منذ سنوات طويلة، إلا أنه لم يعلن خطبتهما بشكل رسمي إلا فى حفل مهرجان الجونة.

وظهر الفنان محمد فراج مع خطيبته وحبيبته في مهرجان الجونة، وشاركته الظهور على الريد كاربت بفستان أبيض جريء ومثير حيث ظهر فراج وحبيبته بصورة من الخلف وذلك لإظهار تصميم الفستان المكشوف بالكامل من الظهر.

ونقدم لكم أبرز 20 صورة تكشف عن جمال بسنت شوقى خطيبة محمد فراج وأناقتها ، بعد أن أبدى جمهور محمد فراج إعجابه وانبهاره بأنوثتها.

و قد حضر فراج برفقة بسنت إلى حفل افتتاح الجونة، وقال فى تصريحات للصحافة، إنه متحمس لمشاهدة فيلم "لما بنتولد" الذي تشارك في بطولته خطيبته بسنت، ليتلقى التهاني بعد إعلانه للخطوبة.
بعد فستانها الجريء.. بسنت شوقى خطيبة محمد فراج تبهر جمهورها بأنوثتها ..صور
بعد فستانها الجريء.. بسنت شوقى خطيبة محمد فراج تبهر جمهورها بأنوثتها ..صور
بعد فستانها الجريء.. بسنت شوقى خطيبة محمد فراج تبهر جمهورها بأنوثتها ..صور
بعد فستانها الجريء.. بسنت شوقى خطيبة محمد فراج تبهر جمهورها بأنوثتها ..صور
بعد فستانها الجريء.. بسنت شوقى خطيبة محمد فراج تبهر جمهورها بأنوثتها ..صور
بعد فستانها الجريء.. بسنت شوقى خطيبة محمد فراج تبهر جمهورها بأنوثتها ..صور
بعد فستانها الجريء.. بسنت شوقى خطيبة محمد فراج تبهر جمهورها بأنوثتها ..صور
بعد فستانها الجريء.. بسنت شوقى خطيبة محمد فراج تبهر جمهورها بأنوثتها ..صور
بعد فستانها الجريء.. بسنت شوقى خطيبة محمد فراج تبهر جمهورها بأنوثتها ..صور
بعد فستانها الجريء.. بسنت شوقى خطيبة محمد فراج تبهر جمهورها بأنوثتها ..صور
بعد فستانها الجريء.. بسنت شوقى خطيبة محمد فراج تبهر جمهورها بأنوثتها ..صور
بعد فستانها الجريء.. بسنت شوقى خطيبة محمد فراج تبهر جمهورها بأنوثتها ..صور
بعد فستانها الجريء.. بسنت شوقى خطيبة محمد فراج تبهر جمهورها بأنوثتها ..صور
بعد فستانها الجريء.. بسنت شوقى خطيبة محمد فراج تبهر جمهورها بأنوثتها ..صور

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