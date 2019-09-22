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برلمان

برلماني: وعي الشعب المصري كشف أكاذيب القنوات الفضائية المعادية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:40 م
النائب خالد عبد العزيز
النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو مجلس النواب
فريدة محمد
قال النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الشائعات والأكاذيب تعد من أخطر حروب الجيل الرابع، ولكن وعي الشعب المصري وقف لها بالمرصاد، وكشف أكاذيب القنوات الفضائية المعادية لمصر، مؤكدا على أن الأكاذيب والشائعات ومحاولة نشر الفوضى لن يدمر مصر.

ووجه عبد العزيز فى بيان صحفى له الشكر للشعب المصري الذي كشف أكاذيب تلك القنوات التي كان هدفها تدمير أهم بلد عربي مستقر بمنطقة الشرق الأوسط، ويعمل بكل طاقته ليكون بلد من البلدان المتقدمة بكل معنى الكلمة اقتصاديا وعسكريا وذلك في وقت صعب يمر على منطقة الشرق الأوسط حيث نجحت سيناريوهات الفوضى في تدمير معظم دوله.

وأشار عبد العزيز إلى أنه في ظل ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية وحرب فناء، استطاعت مصر الوصول إلى مصاف الدول الكبرى في ظل قيادة سياسية هي الأكثر عملا وجهدا وإصرارا على نجاح مصر، وبمساندة شعب واعي ومتماسك يساند زعيمه الذي وهبه الله لمصر، داعيا جموع الشعب المصري لاستكمال البناء لنحصد جهد ومثابرة 6 سنوات كان الشعب المصري بطلا فيها.

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