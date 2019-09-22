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وكيل النواب: الشعب عرف طريق الاستقرار والبناء ولن يرجع أبدًا للفوضى

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:49 م
سليمان وهدان، وكيل
سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب
فريدة محمد
أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن الدولة المصرية عرفت طريق الاستقرار والبناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد عدة سنوات كانت تعيشها في ظل اضطرابات وانقسامات وفوضى وبلطجة في الشارع ، مؤكدًا أن الشعب عرف طريق الاستقرار والبناء ولن يرجع أبدًا للفوضى والهدم.

وأوضح وهدان في بيان له اليوم، أن هناك قوى خارجية لا تريد الاستقرار لمصر، وتستخدم الجماعة الإرهابية التي تعيش قيادتها فيها كلاجئين لا يملكون إلا تنفيذ الأوامر وإشعال الفتنة في مصر، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يقظ لما يحاك ضده وما يدور حوله ولن يستغل أبدًا من قبل تلك الجماعة.

وأضاف "وكيل النواب" أنه في الوقت الذي يناقش المصريون فيه وجود بعض المشاكل الاقتصادية نرى شعوبا بأكملها لا ترى أي أمن أو استقرار، وتعيش الأسرة الواحدة في شتات بين عدة دول، مضيفًا " هناك العديد من الجماعات كانت تحاول إحداث الفوضى وتقوم بالتحريض على القوات المسلحة لكسر العمود الفقري لمصر".

وشدد على أنه على الشعب المصري أن يقارن بين مصير مصر وباقي الدول العربية، ليعلم كيف نجحت مصر فيما كان مخططا لها، وكيف حافظت القوات المسلحة على الدولة المصرية واستقرارها، مؤكدًا أنه لن تفلح أي محاولة للوقيعة بين القوات المسلحة والشعب، فالجميع يدرك أن صمام الأمان في أي دولة هو قوة جيشها.

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