تعرف على خصال الخير التى أوصى بها النبى صاحبه

كان الرسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- شديد الحرص على أُمته، فقد كان أمر المسلمين يشغل فكره في كلّ وقتٍ، حتى في أصعب الظروف والمواقف؛ لذلك كان يحرص دائماً على تقديم الوصايا والنصائح إليهم.



ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، حديثاً لرسول الله – صلى الله عليه وسلم- رواه أَبِي ذَرٍّ، قَالَ:« أَوْصَانِي خَلِيلِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِخِصَالٍ مِنَ الْخَيْرِ: أَوْصَانِي: «بِأَنْ لَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي، وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُم، وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَت، وَأَوْصَانِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِم، وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، وَأَوْصَانِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ»، (صحيح ابن حبان).



جدير بالذكر أن معنى الوصايا هو: أن تحثّ على الخير وتحذّر من الشّر، وإنّ أعظم وصيّة أوصانا بها الله - عزّ وجلّ- في هذه الحياة هي: التقوى، قال سبحانه وتعالى: «وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَۘ»، (سورة النساء، الآية 131).



كما أوصى النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - أصحابه بوصايا عديدة، وكان يقوم بتوصية الرّجل بحسب ما يرى من استعداده)، حيث روي أنّه أتى رجل إلى النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - فقال: «أوصني يا رسول الله! فإنّ شرائع الإسلام قد كثرت عليّ، قال: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله»، رواه الترمذي.

