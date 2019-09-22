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برلمان

محافظ الفيوم يتفقد المعرض المتنقل لبيع المستلزمات المدرسية لحزب الحرية المصري

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:29 م
معرض بيع المستلزمات
معرض بيع المستلزمات والأدوات المدرسية لحزب الحرية المصرى
ماجدة بدوى
تفقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، المعرض المتنقل لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، الذي ينظمه حزب الحرية المصري بالفيوم على مدار أسبوعين كاملين يجوب خلالها مختلف المراكز والقرى والنجوع، وذلك بحضور محمد فؤاد زغلول أمين عام حزب الحرية المصري بالفيوم، وعدد من أعضاء وقيادات الحزب بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بجودة المعروضات، وأكد أن إقامة مثل هذه المعارض تُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، كما تُسهم فى توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة فى متناول الجميع، بهدف التصدي للغلاء وارتفاع الأسعار، معربًا عن شكره للقائمين على تنظيم المعرض.

كما أكد المحافظ أنه سيتم الاستمرار فى تنظيم معارض بيع المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، لسد احتياجات المواطنين، والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

ومن جانبه وجه الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية الشكر للواء عصام سعد محافظ الفيوم لحرصه على تفقد معرض الحزب مشيدا بدور القيادات والكوادر والشباب والمرأة بالحزب على دورهم الرائع فى تنظيم هذا المعرض.

وقال " حسب الله " إن لأمانة المركزية بحزب الحرية المصرى كلفت جميع أمانات الحزب بمختلف المحافظات على تنظيم معارض مماثلة بعد ان لاقى هذا المعرض اقبالا كبيرا من مواطنى محافظة الفيوم.

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