تماثل 8 تلاميذ للشفاء بعد تناولهم وجبة جبن فاسدة بالعدوة شمال المنيا

أعلن مستشفى العدوة المركزي شمال المنيا خروج 8 تلاميذ، بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وإجراء غسيل معوي كإجراء احترازي بعد إصابتهم باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناولهم لـ طعام فاسد.



وقال محمد عزب وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، إنه لم يجر توزيع أي وجبات غذائية مدرسية على التلاميذ، اليوم.



وأشار إلى أن المعلومات الأولية تفيد أن التلاميذ الذين تعرضوا للإصابة عددهم 8 طلاب بواقع 3 بمدرسة الجهاد و 5 بالعدوة الابتدائية، جميعهم بصحة جيدة الآن، وأنهم تناولوا وجبة طعام منزلية عبارة عن جبنه ويرجح أن تكون فاسدة.



كانت غرفة عمليات التربية والتعليم بالمحافظة، تلقت إشارة من الإدارة التعليمية بمركز العدوة، تفيد نقل 8 تلاميذ من مدرستي قرية الجهاد، والعدوة الابتدائية إلى المستشفى العام، بعد شعورهم بأعراض إعياء، أثناء انعقاد اليوم الدراسي، وتقرر خروجهم جميعا بعد استقرار حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

