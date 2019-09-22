"آمال" تناشد وزارة الصحة إنقاذها من الفشل الكلوي

اشتكت السيدة امال معوض مرسي شعلان لخدمه القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الإخباري من تعرضها لمشاكل كبيره ف المسالك البولية دامت خلال ١٥ سنه الماضية ،،وأدت الي مكروب وصديد بنسبه كبيره ، فهي فى مرحله متأخره ومقبله علي فشل كلوي إذا لم يتم علاجها.



ناشدت امال التي تبلغ من العمر٣٧ عاما وزارة الصحة ومجلس الوزراء لاحتياجها للعلاج فورا لانها غير قادره ماديا .



للتواصل مع الحاله من خلال:٠١٠٢٦٥٤٦٢٣٠



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