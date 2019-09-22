"آمال" تناشد وزارة الصحة إنقاذها من الفشل الكلوي

اشتكت السيدة امال معوض مرسي شعلان لخدمه القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الإخباري من تعرضها لمشاكل كبيره ف المسالك البولية دامت خلال ١٥ سنه الماضية ،،وأدت الي مكروب وصديد بنسبه كبيره ، فهي فى مرحله متأخره ومقبله علي فشل كلوي إذا لم يتم علاجها.
ناشدت امال التي تبلغ من العمر٣٧ عاما وزارة الصحة ومجلس الوزراء لاحتياجها للعلاج فورا لانها غير قادره ماديا .
للتواصل مع الحاله من خلال:٠١٠٢٦٥٤٦٢٣٠
يقدم موقع صدي البلد الإخباري خدمه لاستقبال شكاوي القراء والعمل علي حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن ٥٧٣١ أو ٠١٠٢٥٥٥٥٠٥٦ أو من خلال الواتس اب ٠١٠٠٦٧٣٥٣٦٠
ناشدت امال التي تبلغ من العمر٣٧ عاما وزارة الصحة ومجلس الوزراء لاحتياجها للعلاج فورا لانها غير قادره ماديا .
للتواصل مع الحاله من خلال:٠١٠٢٦٥٤٦٢٣٠
يقدم موقع صدي البلد الإخباري خدمه لاستقبال شكاوي القراء والعمل علي حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن ٥٧٣١ أو ٠١٠٢٥٥٥٥٠٥٦ أو من خلال الواتس اب ٠١٠٠٦٧٣٥٣٦٠