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أخبار العالم

طهران تدرك ذلك.. وزير الخارجية الأمريكي: إجراء صارم ضد إيران في هذه الحالة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:40 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
شيماء مصطفى
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن القوات الأمريكية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج مهمتها الردع والدفاع.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل عن بومبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ موقفا إذا لم تنجح إجراءات الردع هذه، مؤكدا أن القيادة الإيرانية تدرك ذلك.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت اعتزامها إرسال قوات إضافية إلى منطقة الخليج في أعقاب الهجوم على منشأتي النفط في المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب وافق على نشر قوات إضافية ذات طبيعة دفاعية.

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