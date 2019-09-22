مصر تشارك في تحالف دولي للتكيف ومواجهة التغيرات المناخية

شاركت وزارة البيئة كمتحدث رئيسي في الاحتفال باليوم العالمي للمرونة المناخية والذي أقيم في مركز جامعة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حيث شارك في الحفل الافتتاحي، رئيس جامعة نيويورك ديديه فان زيندت، ووزير الدولة البريطاني زاك جولد سميث، وكيو دونجيو رئيس منظمة الفاو.



طرحت مصر خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرونة المناخية رؤيتها التي تترأس تحالف التكيف والمرونة مع تغير المناخ بالمشاركة في بريطانيا اهمية توحيد الجهود العالمية والدولية لمواجهة التغيرات المناخية والتغلب على آثارها.



استعرضت مصر شرح تفصيليا للشباب المشارك في الاحتفال والذي يصل عددهم إلى أكثر من 400 شابا وشابة عن كيفية بناء مستقبل قادر على مجابهة التغيرات المناخية واكدت ان البداية الحقيقية والسليمة لن تتم الا من خلال النشء والشباب باستخدام تعليم متميز يمزج بين مفاهيم مواجهة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من التصحر، كما انه يجب إعطاء الشباب الفرصة من خلال حلولهم المبتكرة ومشروعاتهم الناشئة في هذا المجال لتقليل أثار التغيرات المناخية والتكيف معها، كما طالبت الدكتورة ياسمين فؤاد دول العالم بضرورة العمل السريع لمواجهة أثار التغيرات المناخية مؤكدة أن قارة إفريقيا من أكثر القارات تضررا في العالم بسبب التغيرات المناخية حيث تعرضت لحوالي 1000 كارثة طبيعية أثرت على حياة أكثر من 200 مليون شخص وأدت إلى وفاة حوالي 400 ألف شخص مما يستوجب تكاتف جهود العالم لمواجهة هذه التحديات السريعة.



ونوهت إلى اهمية الاهتمام بالتغيرات المناخية وأثارها مؤكدة أن تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ يوضح أن الدول النامية خاصة القارة السمراء تعاني بشكل كبير من أثار التغيرات المناخية مما ينعكس سلبيا على حياة وصحة الأفراد وغذائهم.



وأوضحت أن مصر تعمل على تكثيف التعاون الدولي للإسراع بتعزيز القدرة على المرونة للصمود وتحمل تأثيرات التغيرات المناخية التي تتزايد وتيرتها من يوم لآخر وتتطلب السرعة في التعامل لتجنب المخاطر والتحديات المختلفة التي تهدد الحياة على كوكب الأرض.

