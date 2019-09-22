كان يقوم بترميم مسجد.. مصرع عامل سقط من أعلى سقالة بالدقهلية

لقى عامل مصرعه إثر سقوطه من علو أثناء ترميمه أحد المساجد بإحدى قرى الدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من العقيد احمد الحسينى مأمور مركز ستامونى يفيد بمصرع محمد السيد عبدالله 52 عاما عامل خرسانة بقرية أبوحسن التابعة للمركز أثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء ترميمه أحد المساجد.



وبسؤال خاله ايمن محمد 55 عاما أفاد بأنه كان يقوم بترميم مسجد بقرية جاليا واختل توازنه من اعلى السقالة ولقى مصرعه على الفور وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة بالواقعة.