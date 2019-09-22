صدق أو لا تصدق.. إيران تختطف ناقلات وتضرب معامل بترول بالصواريخ.. وتقدم خطة للأمم المتحدة لحفظ أمن الخليج

تعيش المنطقة العربية على صفيح ساخن منذ بداية الأسبوع الماضي، بعدما قصفت طائرات بدون طيار معامل بترولية تابعة لشركة أرامكو السعودية، ما أدى إلى توقف نصف إنتاج المملكة من النفط، فضلا عن الأضرار المادية بمعملي بقيق وخريص شرق السعودية، ما دعا عددا من الخبراء والمطلعين على الملف السعودي الإيراني، يتوقعون باقتراب "حرب عالمية ثالثة" في المنقطة.



ووفق التحقيقات المدئية التي أجريت في هذ الخصوص، فقد دللت كل المؤشرات على تورط إيران في هذه الضربات الإرهابية، رغم إعلان الجانب الإيراني براءته من هذه الهجمات الإرهابية، إلا أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، مساء الأربعاء، في مؤتمر صحفي بالرياض، أدلة دامغة تؤكد تورط النظام الإيراني في الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي شركة (أرامكو) شرقي السعودية، السبت.



الأمر لا يتعلق بالتحقيقات السعودية فقط التي أثبتت أن إيران هي المتورط الوحيد في هذا الهجوم، فقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أن يدرس خيارات توجيه ضربة عسكرية إلى إيران سيكون ضربة قوية جدا، نظرا لتورطها في قصف معامل أرامكو السعودية، لافتا إلى أن حل القضية الإيرانية قد لا يتم عبر الطرق السلمية.



إيران تراوغ

وفي الوقت الذي يقف العالم منددا بإرهاب إيران، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران لديها خطة لتهيئة ظروف الأمن في الخليج العربي بالتعاون مع دول أخرى في المنطقة سيتم عرضها على جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت وكالات دولية.



ونقل العديد من وكالات الأنباء الدولية عن الرئيس الإيراني قوله: "سنقدم هذا العام إلى العالم في الأمم المتحدة خطة يمكن لجمهورية إيران من خلالها التعاون مع دول المنطقة بتوفير الأمن للخليج وبحر عمان بمساعدة دول المنطقة".



ولم يقدم روحاني المزيد من التفاصيل، عن خطته وماهي معالمها، وهو من يعد نظامه مصدر التهديد في الخليج العربي والمنطقة ككل.



إيران تتراجع

وفي خطوة غير متوقعة، عدَّها المحللون والمطلعون على الشأن الإيراني، مؤشر على تراجع إيران عن عدائيتها لدول الخليج، أو محاولة منها لتلطيف الأجواء؛ حيث جاءت بالتزامن مع التوتر المتصاعد بين السعودية وإيران، مع التواجد الأمريكي وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنظام الإيراني بضربة عسكرية قوية، أعلن الحوثيون في اليمن وقف استهدافهم للأراضي السعودية بأي ضرر بعد اليوم.



وأعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في اليمن، مهدي المشاط، مساء اليوم الجمعة، وقف الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المدعومة من إيران على الأراضي السعودية.



وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في اليمن، في كلمة ألقاها بمناسبة مرور 5 أعوام على استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن: «نعلن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف».



وعبَّر مهدي المشاط عن أمنياته بقبول السعودية لمبادرة السلام التي أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن، قائلا: «ننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية، و نحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة».



كما طالب رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في اليمن، نظير مد يدهم بالسلام إلى السعودية أن ترفع دول التحالف الدولي الذي تقوده في المملكة الحظر عن مطار صنعاء الدولي ووقف اعتراض السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة.



الدعوة الحوثية وصفت بأنها غريبة وغير مسبوقة في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة، خصوصا أن جماعة الحوثي في اليمن مدعومة بصورة مباشرة من إيران، ومحسوبة على أنها إحدى أذرع إيران في المنطقة، كما أن إيران كان الداعم العسكري الأول للحوثيين لاستهداف السعودية وتهديد حدودها.



كما أن حديث رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في اليمن يأتي بعد توعد القيادة السعودية بالرد السريع والحاسم على إيران، والذي بدأ أمس بقصف مقاتلات سعودية باستهداف مواقع لمليشيات إيرانية في منطقة البوكمال السورية، بحسب ما نقلت صحيفة «اندبندنت عربية» على لسان مصدر غربي مطلع، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير مستودعات أسلحة وبطاريات صواريخ ومنصات إطلاق صواريخ وقاعدة طائرات من دون طيار، يعتقد أن إيران كانت على وشك استخدامها في توجيه ضربة للمملكة بعد هجوم أرامكو.



الرد السعودي

ردت السعودية سريعا على استهداف إيران لمعامل تكرير تابعة لشركة النفط السعودية (أرامكو)، حيث قامت مقاتلات سعودية باستهداف مواقع لمليشيات إيرانية في منطقة البوكمال السورية.



وبحسب ما نقلت صحيفة «اندبندنت عربية» على لسان مصدر غربي مطلع، أن الهجوم السعودي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير مستودعات أسلحة وبطاريات صواريخ ومنصات إطلاق صواريخ وقاعدة طائرات من دون طيار، يعتقد أن إيران كانت على وشك استخدامها في توجيه ضربة للمملكة بعد هجوم أرامكو.



وتابع المصدر أن مقاتلات سعودية رصدت إلى جانب مقاتلات أخرى تشن غارات على منشآت تابعة للمليشيات الإيرانية، وخاصة فيلق القدس التابع للحرس الثوري في البوكمال ومناطق أخرى من الحدود العراقية السورية.



وأشارت الصحيفة إلى أن وسائل إعلام تحدثت عن تحليق طائرات درون مجهولة الهوية فوق منطقة البوكمال والمناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيات الإيرانية، الأربعاء الماضي، وأن هذه الطلعات تبدو استكشافية لتصوير ومعاينة مواقع.



وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد استهداف منطقة البوكمال، الثلاثاء، بواسطة طائرات مسيرة مجهولة، أسفر عن تدمير مواقع التابعة لمليشيات إيرانية ومستودعات أسلحة وصواريخ.



الصندوق الأسود لإيران

ورغم أن الرئيس الإيراني، صرح بأنه سيقدم خطة شاملة لحفظ الأمن في منطقة الخليج، إلا أن بلاده تعد الخطر الأول الذي يحدق بالمنطقة خصوصا فيما يتعلق بالملاحة الدولية في الخليج العربي، وهو ما يظهر من تربصها بناقلات النفط الدولية المارة بمياه الخليج العربية.



وفي وقت سابق اليوم الأحد، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي إلى تفاقم "غياب الأمن"، وذلك بعد الإعلان عن إرسال تعزيزات أميركية إلى المنطقة، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.



وقال روحاني في بداية عرض عسكري في طهران إن إيران "ستقدم خطة في الأيام المقبلة في الأمم المتحدة" للتعاون من أجل ضمان أمن "الخليج الفارسي ومضيق هرمز وخليج عمان" بين دول المنطقة.



وأضاف: "إذا كانت الدول الغربية تسعى للسلام في المنطقة فعليها وقف إرسال الأسلحة إليها ولا أحد يجرؤ على شن الحرب على إيران"، موجها رسالة إلى جيرانه مفادها: "نقول لجيراننا اننا نمد يد الصداقة ومستعدون لمسامحتهم على أخطائهم السابقة".



خطف إيران لناقلات النفط

ورفعت إيران التوتر في مياه الخليج العربي إلى أقصى درجة مع احتجازها ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني، وإبقائها بميناء في بندر عباس.



وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني الشهر الماضي احتجاز ناقلتي نفط بريطانيتين (مسدار - ستينا إمبيرو)، حيث قال في بيان عبر موقعه الرسمي "سباه نيوز" إن بحرية الحرس الثوري احتجزت ناقلة النفط البريطانية «ستينا إمبيرو» أثناء عبورها من مضيق هرمز لـ«عدم مراعاتها القوانين والأحكام الدولية بطلب من منظمة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان»، فيما تم الإفراج عن إحداهما وبقاء الأخرى في الأسر.



وعللت إيران احتجاز الناقلة البريطانية «ستينا إمبيرو» بأنها اصطدمت بقارب صيد إيراني وتجاهلت نداء الاستغاثة الذي أطلقه، مؤكدة سلامة طاقم الناقلة البالغ عددهم 23 داخل الحبس.



