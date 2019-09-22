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أخبار العالم

بشار الأسد: موقف الدول الأوروبية من سوريا يخدم مصالح أمريكا

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:38 م
بشار الأسد
بشار الأسد
قسم الخارجي
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الموقف الأوروبي من النزاع في بلاده كان غير واقعي في معظمه، مؤكدا أن ذلك الموقف كان يحرص فقط على المصالح الأمريكية.

وقال الأسد، خلال استقباله وفدا إيطاليا يضم عددا من البرلمانيين والسياسيين الإيطاليين، برئاسة عضو مجلس الشيوخ باولو روماني، إن "موقف معظم الدول الأوروبية حول ما جرى في سوريا لم يكن ذا صلة بالواقع منذ البداية، واستمروا بذلك على الرغم من التغيرات الكبيرة التي شهدتها سنوات الحرب، وواصلوا انتهاج سياسة تحقق مصالح أمريكا ولوبياتها عوضا عن العمل لتحقيق مصالحهم"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وتابع الأسد قائلا "على السياسيين والأحزاب الأوروبية أن يحددوا هم ما هو شكل أوروبا الذي يطمحون إليه، وما هو الدور الذي يريدونه لها".

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