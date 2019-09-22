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مرأة

ياسمين صبري الأفضل وبشرى الأسوأ.. تقييم مصمم أزياء لـ فساتين الفنانات في مهرجان الجونة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:25 م
الفنانة ياسمين صبري
الفنانة ياسمين صبري
قسم المرأة
انطلقت فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة، والذي يستمر لأواخر شهر سبتمبر، وتألقت فيه جميع نجمات الفن، وظهرت الفنانات بفساتين مختلفة وبألوان عديدة.

صرح مصمم الأزياء احمد العجمي لـ"صدى البلد" بتألق الفنانة ميس حمدان بفستان باللون البينك الفاتح، والذي كان رأيه إنه من افضل الفساتين بالمهرجان، لاعتماد المصمم على الديزاين، حيث استخدم فيه قماش الاورجنزا والتل الايطالي، كما أبدى إعجابه الشديد بفستان الى جانب تألق الفنانة ياسمين صبري بالأخضر، واستخدام الدرابيه والسيرما في التصميم.

وتابع العجمي حديثه بالتعليق على فستان الفنانة كنده علوش والتي تميزت باللون الكحلي الذي يناسب بشرتها، كما انها استخدمت قماش الشنتي والشيفون، وكان أكثر الفستاين احتشامًا كما وصفه العجمي.

كما أن هناك أكثر من فنانة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، لارتداءهن فساتين متشابهة، وهن منى ذكي ونور اللبنانية، وأمينة خليل، فكانت التصميمات بإستخدام الريش على منطقة الصدر، وأسفل الفستان بإختلافات بسيطة، ولكن كان رأي العجمي إن الإختيار الأفضل من نصيب الفنانة نور حيث كان يتميز بالبساطة والهدوء.

وقال العجمي أن الفنانه بشرى، ومي عمر لم يحالفهما الحظ في اختيار الالوان أو التصميم، وانهي حديثه بالتعليق على فستان الفنانة درة بأنه هاند كروشية، كما تتميز الفنانة دائمًا بإطلالتها المختلفة.
الفنانة درة الفنانة درة
الفنانة ميس حمدان الفنانة ميس حمدان
نور اللبنانية ومنى ذكي وأمينة خليل نور اللبنانية ومنى ذكي وأمينة خليل
الفنانة مي عمر الفنانة مي عمر
الفنانة كنده علوش برفقة زوجها الفنانة كنده علوش برفقة زوجها
الفنانة بشرى الفنانة بشرى

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